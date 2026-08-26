Diese 250-Dollar-Schlapfen wärmen und massieren

Nike und Hyperice stellen eine neuartige Sandale vor, die müde Füße nach dem Sport oder langen Arbeitstagen mit Wärme und Vibration entspannen soll.

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Nach dem Training landen müde Füße gewöhnlich auf dem Sofa oder in einfachen Schlappen. Die neue Nike Air Zoom Hyperslide verwandelt diesen Augenblick nun in eine aktive Erholungseinheit. Sie wärmt und massiert die Oberseite der Füße, während eine Air-Zoom-Sohle für Dämpfung sorgt.

Magnetische Pods für die Erholung

In den verstellbaren Riemen stecken herausnehmbare, magnetische Pods. Diese bieten jeweils drei Wärmestufen bis zu 47 Grad Celsius sowie drei Vibrationsstufen. Eine Einheit dauert 15 Minuten und lässt sich über Tasten am Pod oder per Hyperice-App steuern. Die flache Air-Zoom-Sohle ermöglicht das Tragen im Sitzen und beim Gehen.

Zielgruppe und offene Preisfragen

Die Sandale richtet sich an Sportler sowie Menschen nach langen Arbeitstagen oder Reisen. Laut Herstellern soll sie Spannungen reduzieren, wobei der tatsächliche Effekt auf die Regeneration im Praxistest noch zu belegen ist. Am Dienstag, 29. September 2026, kommt das Modell in ausgewählten Märkten über Nike, Hyperice und Händler heraus. Einen offiziellen Preis nennt Nike nicht, US-Medien berichten von 249 bis 250 US-Dollar. Ob ein Release in Deutschland erfolgt, ist unklar.

Unterschiede zum teureren Hyperboot

Das Modell ist das zweite gemeinsame Produkt beider Marken. Der frühere Hyperboot umschließt Fuß sowie Knöchel, nutzt Luftdruckmassage und kostet 899 US-Dollar. Die Hyperslide verzichtet auf Luftkompression, behandelt hauptsächlich die Fußoberseite und fällt leichter sowie voraussichtlich etwa 650 US-Dollar günstiger aus.

Für rund 250 US-Dollar bleibt die Sandale ein teures Schuhwerk. Sie richtet sich vor allem an ambitionierte Sportler und Personen, die regelmäßig unter müden Füßen leiden.