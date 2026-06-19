Die große Messe für die Kleinsten

Die große Familienmesse BabyExpo bringt über 200 Aussteller, Expert:innen und ein vielseitiges Programm für werdende Eltern und junge Familien nach Wien – kompakt, informativ und voller Highlights rund um Baby und Familie.

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Die BabyExpo 2026 findet heuer vom Freitag, 19. Juni bis Sonntag, 21. Juni 2026 in der Wiener Stadthalle statt und geht damit bereits in ihre 24. Ausgabe. Aufgrund des Eurovision Song Contest wird die Veranstaltung diesmal vom traditionellen Muttertags-Wochenende in den Juni verlegt.

Austragungsort ist die Wiener Stadthalle Halle D, die an allen drei Messetagen von 10:00 bis 18:00 Uhr geöffnet ist. Der Einlass sowie die Kassa öffnen ebenfalls täglich um 10:00 Uhr.

Umfangreiches Angebot für Familien

Auf der BabyExpo präsentieren über 200 nationale und internationale Aussteller die neuesten Produkte, Trends und Dienstleistungen rund um Schwangerschaft, Baby- und Kleinkindbedarf. Besucherinnen und Besucher erwartet ein breites Spektrum an Informationen, Beratung und Produktneuheiten.

Ein besonderes Augenmerk liegt auf dem umfangreichen Rahmenprogramm. Dazu gehören unter anderem:

der bekannte Väter-Wickelwettbewerb

das beliebte Buggy-Race

Still- und Hebammenberatung

Vorträge und Workshops zu Schwangerschaft, Geburt und frühkindlicher Entwicklung

das "feminin Gesundheitsforum" mit medizinischen Fachvorträgen

24. BabyExpo in Wien © 2026 Wiener Stadthalle Betriebs-

Alles für einen entspannten Messebesuch

Für einen entspannten Messebesuch ist ebenfalls gesorgt. Die dm BabyBar bietet kostenlose Kostproben hochwertiger Babynahrung. Ergänzt wird das Angebot durch die dm Family Lounge, Wickelräume sowie Fläschchen-Wärme-Stationen.

Auch die Erreichbarkeit ist familienfreundlich: Die Wiener Stadthalle ist öffentlich gut angebunden und mit den U-Bahn-Linien U6 und U3 sowie mehreren Straßenbahnlinien leicht erreichbar. Für Autofahrer steht eine Tiefgarage zur Verfügung, deren Tagespauschale 10 Euro beträgt.

Warum sich ein Besuch lohnt

Die BabyExpo 2026 bleibt ein zentraler Treffpunkt für werdende Eltern und Familien mit Kleinkindern. Mit einem breiten Ausstellerangebot, praxisnahen Beratungen und einem vielfältigen Programm bietet die Messe kompakte Informationen und Unterhaltung rund um das Thema Baby und Familie an einem Ort.