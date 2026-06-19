TV
E-Paper
Politik

Regierungschefs

Brief an EU: Stocker und Co. drängen auf Rückkehrzentren

© APA/HELMUT FOHRINGER
19 EU-Staats- und Regierungschefs, darunter Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP), drängen am Rande des EU-Gipfels darauf, Asylverfahren und Rückführungen in Drittstaaten konsequent und gemeinsam durchzuführen.
OE24 auf Google bevorzugen

Sie wollen dazu gemeinsame Rückkehrzentren in Nicht-EU-Staaten nutzen. Die EU-Kommission wird in einem Brief ersucht, diese Bemühungen auch finanziell zu unterstützen. UNHCR und IOM sowie andere internationale Organisationen sollten sich an dem Prozess beteiligen.

Auch interessant

Ex-FPÖ-Abgeordneter Jenewein verurteilt

Milliardenbelastung durch noch mehr EU-Beamte

So will Regierung Steuerbetrüger fassen

Asyl-Quote Null: 4 Länder gegen Familiennachzug

Ex-ORF-Star Kummer muss Österreich-Tour mit Kanzler absagen

"Jetzt ist es an der Zeit, zu handeln und konkrete Ergebnisse zu erzielen", betonen die Unterzeichner des Briefs von Freitag, der an EU-Ratspräsident António Costa, EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen und an alle EU-Staats- und Regierungschefs adressiert ist. "Einige Initiativen sind bereits in Betrieb, wie beispielsweise die Zusammenarbeit zwischen Italien und Albanien. Andere Länder arbeiten derzeit daran, die neuen Möglichkeiten umzusetzen, darunter auch Drehkreuze in Drittstaaten. Wir werden persönlich die Führung übernehmen, um sicherzustellen, dass unsere Visionen verwirklicht werden."

Der Brief wurde neben Stocker auch von den Regierungschefinnen Italiens und Dänemarks - Giorgia Meloni und Mette Frederiksen - unterzeichnet. Darüber hinaus trägt er die Unterschriften der Regierungschefs von Belgien, Bulgarien, Zypern, Tschechien, Estland, Griechenland, Ungarn, Lettland, Litauen, Malta, Niederlande, Polen, Rumänien, Slowakei, Slowenien und Schweden.

"Wir müssen unsere Kräfte bündeln und die neuen Möglichkeiten voll ausschöpfen. Dadurch können wir unserer Null-Toleranz-Migrationspolitik zum Durchbruch verhelfen", sagte Stocker laut einer Aussendung.

EU-Abschiebegesetz schafft Grundlage

Das EU-Parlament hat diese Woche mit klarer Mehrheit grünes Licht für das umstrittene "EU-Abschiebegesetz" gegeben. Es ermöglicht schnellere und effizientere Rückführungen von Menschen aus Drittstaaten, die sich illegal in der EU aufhalten. Auch Rückführzentren in Drittstaaten können nun errichtet werden. Diese "Return Hubs" sollen möglich sein, wenn es einen Rückführungsbescheid gibt.

Österreichs Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) will die Return Hubs gemeinsam mit einer sogenannten "Gruppe der Umsetzer" rasch starten. Welche Staaten außerhalb der EU dafür als Partner in Frage kommen solle, ist noch nicht bekannt.

Abkommen können nur mit Drittländern geschlossen werden, die die internationalen Menschenrechtsstandards und -grundsätze achten. Menschenrechtsorganisationen hatten hier Bedenken geäußert.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Klima auf Sparflamme? Minister kontert

Milliardenbelastung durch noch mehr EU-Beamte

So will Regierung Steuerbetrüger fassen

Matura: So wenige Schüler fielen heuer durch

Brief an EU: Stocker und Co. drängen auf Rückkehrzentren

Ex-ORF-Star Kummer muss Österreich-Tour mit Kanzler absagen

Länder ringen um gemeinsame Position

Justizministerin: 500 Häftlinge sollen vorzeitig freikommen

Asyl-Quote Null: 4 Länder gegen Familiennachzug

Ex-FPÖ-Abgeordneter Jenewein verurteilt