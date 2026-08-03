45 Berufsjahre
Erster Landeschef will höheres Pensionsalter
Im Ö1-"Mittagsjournal" trat er am Montag dafür ein, dass man frühestens mit 65 in den Ruhestand wechseln können soll. Dafür sollen mindestens 45 Jahre an Arbeitszeit nachgewiesen werden. Wer diese nicht hat, müsste länger als bis 65 arbeiten. Für Eltern würde Mattle Betreuungsjahre als Arbeitszeit einrechnen.
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Einen ähnlichen Vorstoß hatte zuletzt Seniorenbund-Obfrau Ingrid Korosec (ÖVP) lanciert. Sie zeigte sich gegenüber einer Erhöhung des Pensionsalters offen. Das Antrittsalter dürfe aber nicht vom biologischen Alter abhängen, sondern von den Berufsjahren - ob das 40, 42 oder 45 Jahre sind, darauf müsse man sich einigen, meinte sie zuletzt. Der SPÖ-Pensionistenverband lehnte diesen Vorschlag freilich ab.
Pensionistenverband legt sich quer
Prompte Kritik an Mattles Vorstoß kam vom SPÖ-nahen Pensionistenverband Österreich (PVÖ). "Herr Landeshauptmann Mattle löst kein einziges Problem – er verschiebt es nur zu Lasten der älteren Arbeitnehmer*innen. Wer 45 Arbeitsjahre verlangt, obwohl viele Menschen schon Jahre vor der Pension ihren Arbeitsplatz verlieren, produziert mehr Altersarbeitslosigkeit statt längere Beschäftigung", so PVÖ-Präsidentin Birgit Gerstorfer.
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