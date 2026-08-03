Viel zu heiß! Hitze-Demo gegen die Regierung

Österreich steuert auf den historischen Hitze-Rekord zu! Für viele macht die Regierung zu wenig für den Schutz vor dem Klimawandel. Am Dienstag kommt es zu einer Demo beim Parlament.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Ganz Europa stöhnt unter dem aktuellen "Heat Dome" - nur mehr 0,4 Grad fehlen auf die heißeste jemals in Österreich gemessene Temperatur von 40,5 Grad (im August 2013).

Am Dienstag oder Mittwoch soll laut aktuellen Prognosen auch dieser Wert fallen - für viele ist das nur der Anfang von noch heißeren Sommer-Monaten.

"Fridays for Future" organisiert daher am Dienstag um 21.30 Uhr hinter dem Parlament eine Mahnwache. Auf Social Media werden Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig und Bundeskanzler Christian Stocker direkt markiert.

Dieser Instagram Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Instagram“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Angesichts einer "dramatischen Situation" werde die Regierung "ehestmöglich treffende Maßnahmen" vorbereiten – hieß es am Montag von Totschnig. Für viele zu wenig und zu spät.