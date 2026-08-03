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Maßnahmen gefordert

Viel zu heiß! Hitze-Demo gegen die Regierung

Hitzekarte für Österreich am 5. August 2026 mit Temperaturen bis über 40 Grad Celsius.
© Tauernwetter
Österreich steuert auf den historischen Hitze-Rekord zu! Für viele macht die Regierung zu wenig für den Schutz vor dem Klimawandel. Am Dienstag kommt es zu einer Demo beim Parlament.
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Ganz Europa stöhnt unter dem aktuellen "Heat Dome" - nur mehr 0,4 Grad fehlen auf die heißeste jemals in Österreich gemessene Temperatur von 40,5 Grad (im August 2013).

Am Dienstag oder Mittwoch soll laut aktuellen Prognosen auch dieser Wert fallen - für viele ist das nur der Anfang von noch heißeren Sommer-Monaten.

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"Fridays for Future" organisiert daher am Dienstag um 21.30 Uhr hinter dem Parlament eine Mahnwache. Auf Social Media werden Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig und Bundeskanzler Christian Stocker direkt markiert.

Angesichts einer "dramatischen Situation" werde die Regierung "ehestmöglich treffende Maßnahmen" vorbereiten – hieß es am Montag von Totschnig. Für viele zu wenig und zu spät.

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