40-Jährige von Jagdterrier mehrmals gebissen

Der freilaufende Hund attackierte die Frau brutal.

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OÖ. Eine 40-Jährige war am Mittwochabend gegen 20.30 Uhr mit ihrem Hund in einem Waldstück in Pregarten (Bezirk Freistadt) unterwegs. Das Tier war dabei ordnungsgemäß angeleint.

Zur selben Zeit hielt sich auch ein 52-Jähriger mit seinem Hund - ein Jagdterrier - in dem Waldstück auf. Sein Vierbeiner war nicht angeleint und lief plötzlich auf den Hund der 40-Jährigen zu. Das Tier attackierte den anderen Hund unvermittelt.

Frau wollte Hunde trennen

Als die Oberösterreicherin bemerkte, dass die beiden Hunde miteinander kämpften, griff sie ein, um die Tiere voneinander zu trennen. Dabei wurde sie schließlich selbst von dem Jagdterrier attackiert und mehrmals gebissen.

Erst als der 52-jährige Hundehalter eintraf, konnte die Situation unter Kontrolle gebracht werden. Dabei wurde die 40-Jährige unbestimmten Grades verletzt. Sie wurde von der Rettung in das Landeskrankenhaus Freistadt gebracht.

Wie berichtet, wurde am Samstag auch in der Steiermark ein Bursch (10) von einem Dobermann brutal attackiert und schwer verletzt. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung.