Grafenegg: Muti muss absagen

Traurige Nachricht für das Grafenegg Festival: Riccardo Muti wird am 6. September nicht wie geplant das Abschlusskonzert dirigieren können. Der 85-jährige Maestro muss sich nach ärztlicher Empfehlung einem notwendigen medizinischen Eingriff unterziehen, wie das Festival am Donnerstag mitteilte.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Es ist eine Nachricht, die viele Musikliebhaber mit Wehmut aufnehmen werden, die sich auf den großen Dirigenten gefreut hatten.

An seiner Stelle wird nun Rudolf Buchbinder einspringen und das Konzert bei geändertem Programm vom Klavier aus leiten. Statt Domenico Cimarosas Ouvertüre zur Oper „Il matrimonio segreto" erklingt in der ersten Hälfte nun Wolfgang Amadeus Mozarts Klavierkonzert in C-Dur KV 467. Nach der Pause beschließen Buchbinder und das Orchestra Giovanile Luigi Cherubini den Abend gemeinsam mit Mozarts d-Moll-Klavierkonzert KV 466.

So bleibt die Hoffnung, den verehrten Dirigenten bald wieder gesund am Pult erleben zu dürfen – auch wenn seine Fans in Grafenegg heuer schmerzlich auf ihn verzichten müssen.