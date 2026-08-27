Gesundheits-Gründe
Grafenegg: Muti muss absagen
Es ist eine Nachricht, die viele Musikliebhaber mit Wehmut aufnehmen werden, die sich auf den großen Dirigenten gefreut hatten.
An seiner Stelle wird nun Rudolf Buchbinder einspringen und das Konzert bei geändertem Programm vom Klavier aus leiten. Statt Domenico Cimarosas Ouvertüre zur Oper „Il matrimonio segreto" erklingt in der ersten Hälfte nun Wolfgang Amadeus Mozarts Klavierkonzert in C-Dur KV 467. Nach der Pause beschließen Buchbinder und das Orchestra Giovanile Luigi Cherubini den Abend gemeinsam mit Mozarts d-Moll-Klavierkonzert KV 466.
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So bleibt die Hoffnung, den verehrten Dirigenten bald wieder gesund am Pult erleben zu dürfen – auch wenn seine Fans in Grafenegg heuer schmerzlich auf ihn verzichten müssen.
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