Lahmgelegt
Bahn-Chaos in St. Pölten
Die Folgen sind dramatisch: Fernverkehrszüge müssen über die Güterzugumfahrung umgeleitet werden, zwischen Pöchlarn und St. Pölten sowie Tullnerfeld und St. Pölten herrscht Ausnahmezustand mit Schienenersatzverkehr.
Auch im Nahverkehr bricht das System zusammen – zwischen Loosdorf beziehungsweise Pottenbrunn und Viehhofen führt kein Weg mehr an Bussen vorbei. „Im Moment kann kein Zug in St. Pölten stehen bleiben", räumt ÖBB-Sprecher Christopher Seif unumwunden ein.
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Eine verlässliche Prognose? Fehlanzeige. „Wir hoffen, dass wir das in der nächsten Stunde erledigt haben", so Seif – Genaueres zur Zahl der betroffenen Züge und Fahrgäste kann er nicht sagen. Besonders bitter für die Reisenden: Am Bahnhof Tullnerfeld strandeten zahlreiche Fahrgäste, minutenlang ohne jede Information seitens der ÖBB. Vom versprochenen Schienenersatzverkehr fehlte lange jede Spur – erst kurz vor 10.30 Uhr traf endlich der erste Bus ein.
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