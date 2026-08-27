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Autofahrer-Freude

Stadionbrücke früher als geplant befahrbar

Die Stadionbrücke ist wieder befahrbar.
© APA
Gute Nachrichten für Autofahrerinnen und Autofahrer zwischen dem 2. und 3. Bezirk: Die Stadionbrücke ist ab morgen, Freitag, dem 28. August, wieder freigegeben – und das satte eine Woche früher als ursprünglich geplant.
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Die umfassende Modernisierung der 82 Meter langen und 26 Meter breiten Brücke ist abgeschlossen, der Verkehr kann wieder rollen.

Mehr Spuren für den Individualverkehr

Für den motorisierten Verkehr stehen künftig ein Fahrstreifen Richtung 2. Bezirk und gleich zwei Fahrstreifen Richtung 3. Bezirk zur Verfügung – eine klare Verbesserung für alle, die regelmäßig zwischen den Bezirken pendeln. „Mit der nun abgeschlossenen Modernisierung der Stadionbrücke haben wir eine zukunftsfitte Verbindung zwischen dem 3. und dem 2. Bezirk für Öffis, den Radverkehr und den Individualverkehr geschaffen", freut sich Mobilitätsstadträtin Ulli Sima.

Solide Basis für die nächsten Jahre

Seit Februar 2025 wurde kräftig gebaut: Haupt- und Querträger wurden verstärkt, die Widerlager erneuert und ein neues Entwässerungssystem installiert – im Bereich der A4 sorgen zusätzliche Schutzbalken für mehr Sicherheit. Das Beste daran: Die Arbeiten liefen bei laufendem Verkehr und konnten trotzdem im Zeitplan abgeschlossen werden. „Es freut mich sehr, dass wir das Projekt im Zeitplan abschließen konnten", so Wolfgang Strenn von der Stadt Wien – Brückenbau und Grundbau.

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Kaum Einschränkungen bis zum Herbst

Zwar stehen bis Herbst 2026 noch kleinere Restarbeiten wie Korrosionsschutz und Detailarbeiten an – die haben aber keinerlei Auswirkungen auf den fließenden Verkehr auf und unter der Brücke. Autofahrerinnen und Autofahrer können also schon jetzt aufatmen: Die wichtige Verbindung zwischen den Bezirken steht wieder in voller Breite zur Verfügung.

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