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Action-Spektakel: Das Hunnenfest im MAMUZ

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Die Reiterkrieger in Action.
© MAMUZ
Am 29. und 30. August 2026 steht das archäologische Freigelände des MAMUZ Schloss Asparn/Zaya ganz im Zeichen der legendären Reitervölker des Frühmittelalters.
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Das Hunnenfest bietet Einblicke in das Leben von Hunnen, Awaren, Langobarden, Slawen, Ungarn und Vandalen und lädt mit Vorführungen, Handwerk und Mitmachstationen zu einer Reise in die Welt der Steppenvölker ein.

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Kampfkunst zu Pferd

Vor mehr als 1.500 Jahren sorgten die Hunnen unter ihrem König Attila in weiten Teilen Europas für Furcht und Bewunderung. Beim Hunnenfest im MAMUZ Schloss Asparn/Zaya stehen ihre Lebensweise, ihre Kultur und ihre bemerkenswerten Fähigkeiten im Mittelpunkt. Höhepunkte des Festes sind die Vorführungen der Reiterkrieger. Sie zeigen jene Kampfkunst, für die die Hunnen berühmt wurden: Im vollen Galopp schießen sie Pfeile vom Pferderücken aus und demonstrieren die Schnelligkeit, Präzision und Beweglichkeit, die den Erfolg der Steppenkrieger ausmachten.

Einblick in das Leben der legendären Reitervölker
Auch abseits des Reitplatzes gibt es viel zu entdecken. Historische Jurten, Kleidung, Waffen und Alltagsgegenstände vermitteln ein Bild vom Leben der Nomadenvölker. Begleitet wird das Fest von Trommelrhythmen, zentralasiatischer Musik und mongolischem Kehlkopfgesang. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf den traditionellen Handwerken. Bogenbauer, Lederhandwerker und Schmied geben Einblick in ihre Arbeit und erläutern die historische Bedeutung ihrer Techniken.

Mitmachstationen & Programm für Kinder

Für Familien und Kinder stehen zahlreiche Mitmachstationen bereit. Beim Töpfern, Filzen, Lassowerfen, Holz bearbeiten und Geschicklichkeitsspielen wird das Fest zum Erlebnis. Zusätzlichen Rätselspaß bietet der "MAMUZ Detektiv": Wer die Fragen rund um die Reitervölker erfolgreich löst, darf sich über eine kleine Überraschung freuen.

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