28-Jähriger stürzt in Tirol von Balkon und stirbt

Zwei Passantinnen entdeckten den 28-Jährigen am Boden liegend und begannen mit der Reanimation. Diese wurde noch vom Notarzt weitergeführt, blieb aber erfolglos.

Tirol. Am Freitag gegen 23:00 Uhr stürzte ein 28-jähriger Deutscher (aus dem Landkreis Miesbach) vom Balkon des Mitarbeiterausganges eines Lokals in Kaltenbach und zog sich dabei tödliche Verletzungen zu, wie die Polizei in einer Aussendung berichtet.

Der Mann, der in diesem Lokal als Kellner beschäftigt war, hielt sich dort am Freitagabend als Gast auf und verließ gegen 22:45 über den Hinterausgang im 1. Stock die Örtlichkeit. Gegen 23:15 Uhr fanden zwei Passantinnen den reglos am Boden liegenden Schwerverletzten. Der Mann lag etwa vier Meter unterhalb des Balkons auf einer befestigten Straße.

Die Frauen begannen mit der Reanimation und setzten einen Notruf ab. Die verständigte Rettung und der Notarzt mussten die Reanimation erfolglos abbrechen. Die Erhebungen sind laufend, aus derzeitigem Ermittlungsstand ergeben sich keine Hinweise auf Fremdverschulden, es wird von einem Unfallgeschehen ausgegangen. Von der Staatsanwaltschaft Innsbruck wurde die Obduktion des Verstorbenen angeordnet.