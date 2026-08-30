18-Jähriger brutal ausgeraubt: Täter erst 12 & 13 Jahre alt

Die beiden Räuber aus Syrien sind laut Polizei bereits als Intensivtäter bekannt.

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Wien. Die brutalen Szenen ereigneten sich am 16. August im 16. Wiener Gemeindebezirk.

Opfer verfolgt

Ein 18-Jähriger wurde gegen 23 Uhr in der Neulerchenfelder Straße von zwei Jugendlichen attackiert und verprügelt. Anschließend raubte ihm das Duo die Handtasche. Das Opfer erlitt dabei mehrere Verletzungen und musste vom alarmierten Rettungsdienst notfallmedizinisch versorgt werden.

Kurze Zeit später konnte die Polizei einen Großteil des Raubgutes in einem Stiegenhaus im Nahbereich auffinden und dem Opfer aushändigen. Bargeld in dreistelliger Höhe fehlte.

Im Zuge der Ermittlungen des Landeskriminalamtes Wien, Gruppe Schalek, stellte sich heraus, dass der 18-Jährige offenbar bereits in der U-Bahn von den späteren Verdächtigen wahrgenommen und nach dem Verlassen der Station Josefstädter Straße verfolgt worden war.

Die Beamten konnten durch Videoaufzeichnungen und Zeugenaussagen zwei strafunmündige Tatverdächtige ausforschen. Es handelt sich um Burschen im Alter von 12 und 13 Jahren. Die beiden Syrer sind laut Polizei bereits als Intensivtäter bekannt. "Sie sammelten seit dem vergangenem Jahr rund 40 Straftaten", so die Polizei. Bei den Delikten soll es sich großteils um Einbrüche handeln. Die beiden Verdächtigen wurden der Wiener Kinder- und Jugendhilfe gemeldet. Weitere Ermittlungen sind im Gange.