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Kontrolle verloren

Schwerer Unfall in OÖ: Zwei Tote

Polizei und Feuerwehr bei einer Einsatzübung nach einem Unfall im Tunnel Kaisermühlen in Wien.
© APA/MAX SLOVENCIK
Bei einem schweren Verkehrsunfall in Oberösterreich sind zwei Menschen ums Leben gekommen.
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Ein 26-Jähriger und ein 25-Jähriger sind gegen Mitternacht bei einem schweren Verkehrsunfall nahe Steyr ums Leben gekommen.

Die zwei Einheimischen waren als Fahrer und Beifahrer eines Pkw zwischen Ternberg Richtung Grünburg unterwegs, als das Auto laut Polizeiangaben in einer Kurve von der Fahrbahn abkam.

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Es prallte im Bereich eines Bachbetts seitlich gegen einen Baum. Trotz sofortiger Reanimationsmaßnahmen durch die Einsatzkräfte starben beide Männer an der Unfallstelle.

Sie waren im Auto eingeklemmt worden und mussten erst von der Feuerwehr geborgen werden. Zur genauen Unfallursache ermittelt die Polizei.

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