oe24
TV
E-Paper
Immo
Österreich

Flammen-Hölle

Brand in Wien! Bewohner in Spital eingeliefert

Flammen schlagen nachts aus einem Fenster im dritten Stock eines Wohnhauses in Wien-Leopoldstadt.
© APA/STADT WIEN | FEUERWEHR
Bei einem Wohnungsbrand im dritten Stock eines Mehrparteienhauses im Pratercottage in Wien-Leopoldstadt haben Berufsfeuerwehrleute am späten Samstagabend mehrere Hausbewohnerinnen und Hausbewohner gerettet, deren Fluchtweg wegen des verrauchten Stiegenhauses abgeschnitten war.
OE24 auf Google bevorzugen

Das Feuer - Flammen schlugen aus einem Fenster im dritten Stock - wurde von außen gelöscht, ein medizinischer Sauerstofftank aus der Brandwohnung gebracht. Vier Personen kamen ins Spital.

Die Bewohnerin der betroffenen Wohnung hat sich rechtzeitig gerettet. Andere Menschen im Haus machten an Fenstern ihrer Wohnungen auf sich aufmerksam oder flüchteten laut den Angaben der Berufsfeuerwehr Wien vom Sonntag, auf ihre Balkone.

"Umgehend legten Feuerwehrleute unter Atemschutz eine Löschleitung über das Stiegenhaus in die Brandwohnung während zeitgleich eine weitere Löschleitung im Außenangriff eingesetzt wurde, um ein Überschlagen der Flammen auf die darüberliegende Wohnung zu verhindern", so die Feuerwehr in einer Aussendung.

Auch interessant

Stelzer: Ministerium soll "Gang höher schalten"

Arzt-Chef will Medizin auf den Stundenplan

Traktor-Show mit Kultfaktor: 24 Stunden Vollgas in Reingers

Brandursache wird ermittelt

Parallel dazu kontrollierten Atemschutztrupps das Stiegenhaus sowie die angrenzenden Wohnungen. Dabei wurde im Stiegenhaus eine verletzte Person angetroffen und ins Freie gebracht. Zwei weitere Personen wurden über die Drehleiter gerettet. Eine vierte wurde ausgestattet mit einer sogenannten Fluchtfiltermaske über das Stiegenhaus in Sicherheit gebracht. Nun ermittelt die Brandgruppe des Landeskriminalamtes Wien die Brandursache.

Flammen schlagen nachts aus einem Fenster im dritten Stock eines Wohnhauses in Wien-Leopoldstadt.
ABD0025_20260830 - WIEN - ÖSTERREICH: ++ HANDOUT ++ ZU APA0089 VOM 30.8.2026 - Bei einem Wohnungsbrand im dritten Stock eines Mehrparteienhauses im Pratercottage in Wien-Leopoldstadt haben Berufsfeuerwehrleute am Samstag, 29. August 2026, mehrere Hausbewohner gerettet, deren Fluchtweg wegen des verrauchten Stiegenhauses abgeschnitten war. Das Feuer - Flammen schlugen aus einem Fenster im dritten Stock - wurde von außen gelöscht, vier Personen kamen ins Spital. - FOTO: APA/STADT WIEN | FEUERWEHR - ++ WIR WEISEN AUSDRÜCKLICH DARAUF HIN, DASS EINE VERWENDUNG DES BILDES AUS MEDIEN- UND/ODER URHEBERRECHTLICHEN GRÜNDEN AUSSCHLIESSLICH IM ZUSAMMENHANG MIT DEM ANGEFÜHRTEN ZWECK UND REDAKTIONELL ERFOLGEN DARF - VOLLSTÄNDIGE COPYRIGHTNENNUNG VERPFLICHTEND ++ © APA/STADT WIEN | FEUERWEHR

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

SO sehen die neuen Hightech-Blitzer aus

Große Prostest-Aktion gegen Google-Rechenzentrum

Aufregung in Ried: Specht erschossen

Polizei stoppt Raser-Teenie (17) mit 168 km/h

Schwerer Unfall in OÖ: Zwei Tote

Noch nie so viele Hitze-Tote wie in diesem Sommer

Alter Aberglaube: An "Schwendtagen" sollte man nicht...

Brand in Wien! Bewohner in Spital eingeliefert

Kein Personal! DIESE ÖBB-Züge fallen aus

Gewitter kommen: Wo es in Österreich kracht