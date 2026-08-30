Flammen-Hölle
Brand in Wien! Bewohner in Spital eingeliefert
Das Feuer - Flammen schlugen aus einem Fenster im dritten Stock - wurde von außen gelöscht, ein medizinischer Sauerstofftank aus der Brandwohnung gebracht. Vier Personen kamen ins Spital.
Die Bewohnerin der betroffenen Wohnung hat sich rechtzeitig gerettet. Andere Menschen im Haus machten an Fenstern ihrer Wohnungen auf sich aufmerksam oder flüchteten laut den Angaben der Berufsfeuerwehr Wien vom Sonntag, auf ihre Balkone.
"Umgehend legten Feuerwehrleute unter Atemschutz eine Löschleitung über das Stiegenhaus in die Brandwohnung während zeitgleich eine weitere Löschleitung im Außenangriff eingesetzt wurde, um ein Überschlagen der Flammen auf die darüberliegende Wohnung zu verhindern", so die Feuerwehr in einer Aussendung.
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Brandursache wird ermittelt
Parallel dazu kontrollierten Atemschutztrupps das Stiegenhaus sowie die angrenzenden Wohnungen. Dabei wurde im Stiegenhaus eine verletzte Person angetroffen und ins Freie gebracht. Zwei weitere Personen wurden über die Drehleiter gerettet. Eine vierte wurde ausgestattet mit einer sogenannten Fluchtfiltermaske über das Stiegenhaus in Sicherheit gebracht. Nun ermittelt die Brandgruppe des Landeskriminalamtes Wien die Brandursache.
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