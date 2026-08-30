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3 Cops verletzt

Wilde Verfolgungsjagd: Drogenlenker kracht in Streifenwagen

© Getty Images
Bei seiner Festnahme wehrte sich der 24-Jährige so heftig, dass er drei Polizisten verletzte.
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Wien. Die Polizei wollte am Samstag kurz vor 3 Uhr im 3. Wiener Gemeindebezirk einen Autofahrer anhalten und kontrollieren. Doch der Lenker ignorierte die Beamten und fuhr davon. Daraufhin nahmen mehrere Streifenbesatzungen die Verfolgung auf.

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Anzeige auf freiem Fuß

Im Bereich der Erdberger Lände raste der Mann durch eine Nebenfahrbahn und rammte einen Streifenwagen. Offenbar wollte er sich dadurch der Anhaltung weiter entziehen. Als der Pkw zum Stillstand kam, wurde er unter Anwendung von Körperkraft aus dem Fahrzeug gebracht. Dabei leistete der Unfalllenker massiven Widerstand und verletzte drei Polizisten.

Der 24-Jährige wurde vorläufig festgenommen und gab an, unter Kokaineinfluss zu stehen. Die drei verletzten Beamten mussten ihren Dienst beenden. Sowohl am Auto des Drogenlenkers, als auch am Streifenwagen entstand erheblicher Sachschaden.

"Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Wien erfolgte die Anzeige auf freiem Fuß", so die Wiener Polizei in einer Aussendung.

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