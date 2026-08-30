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September-Programm

Große Tattoo-Kunst und Rock-Legenden in der Stadthalle

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Mensch mit Tattoos schneidet mit Kettensäge einen Apfel im Mund, trägt Augenbinde.
© unknown
Der September verspricht in der Wiener Stadthalle ein echtes Feuerwerk an Erlebnissen: Von Spitzen-Musik über fetzige Tattoos bis hin zu Kult-Hörspielen wartet auf Besucher ein Programm voller einzigartiger Momente.
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Kaum ist der Sommer vorbei, startet Wien in einen Veranstaltungsmonat, der für jeden Geschmack etwas bereithält. Den Auftakt macht die Wildstyle & Tattoo Messe am 5. und 6. September. Tätowierer aus aller Welt, spektakuläre Shows und Live-Musik sorgen für Festival-Stimmung. Gleichzeitig lädt das European Street Food Festival Besucher auf eine kulinarische Reise rund um den Globus ein.

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Musikfans dürfen sich in den kommenden Wochen gleich auf mehrere Highlights freuen. Mit "The Best of Tubular Bells" (18. September) werden die legendären Werke von Mike Oldfield auf die Bühne gebracht. Einen Tag später stehen gleich zwei besondere Konzerte auf dem Programm: Die deutsche Erfolgsband AnnenMayKantereit (Halle D) macht in Wien Halt, während das niederländische Duo HAEVN (Halle F) mit seinem atmosphärischen Sound und einem Live-Streichquartett für Gänsehaut sorgen will.

Familien und Hörspielfans kommen 24. September voll auf ihre Kosten, wenn gemeinsam mit dem Publikum ein interaktives Hörspiel-Abenteuer rund um ein geheimnisvolles Erbe und verschollene Kunstschätze entsteht. Tickets für alle noch nicht ausverkauften Events sind bei der Kasse der Wiener Stadthalle sowie online oder unter 01/79 999 79 und im Wien Ticket-Callcenter, auf www.wien-ticket.at sowie in allen weiteren Wien Ticket-Vorverkaufsstellen erhältlich.

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