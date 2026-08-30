Neun Schlafzimmer: Meghan & Harry suchen Luxus-Villa

Prinz Harry und Meghan planen nach ihrer Ankunft in England einen Neuanfang in den Cotswolds. Das Paar sucht dort bereits nach einem exklusiven Anwesen für die gesamte Familie.

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Die Familie reiste am vergangenen Mittwoch mit ihren Kindern Archie und Lilibet in einem gemieteten Privatjet in Birmingham an. Für die Kinder steht der Alltag an der Privatschule in wenigen Tagen an. Zudem wartet auf Harry im September die WellChild-Preisverleihung in London sowie im kommenden Sommer die Invictus Games in Birmingham. Aktuell wohnt die Familie im Gästehaus von Ian Wace, während die Suche nach einem eigenen Grundstück in den Cotswolds läuft.

Cotswolds © APA/AFP/JUSTIN TALLIS

Große Wünsche an neues Heim

Im Gespräch ist ein Anwesen im Wert von rund zwölf Millionen Pfund, für das bisher jedoch kein Kaufvertrag vorliegt. Das Paar hat hohe Erwartungen an die neue Bleibe. Meghan wünscht sich angeblich neun Schlafzimmer sowie ein eigenes Filmstudio, unter anderem für Content ihrer Marke "As Ever". Harry legt wiederum großen Wert auf ein weitläufiges Grundstück mit absoluter Privatsphäre, ohne öffentliche Wanderwege.

Mehr Freiheit als Privatperson

Für den Prinzen bedeutet der Schritt das erste Leben als Privatmann in Großbritannien ohne staatliche Abhängigkeit. Neben seinen Aufgaben als Vater wird er weiterhin eigenen Wohltätigkeitsprojekten nachgehen und seine Schirmherrschaften ausüben. Meghan plant zwischen Großbritannien und den USA zu pendeln, um ihre geschäftlichen Aktivitäten mit Marmelade, Wein und Streuseln voranzutreiben sowie ein neues Projekt mit Netflix umzusetzen.

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Fokus auf Erziehung der Kinder

Harry wird vor allem Zeit zu Hause verbringen, um sich um die Kinder zu kümmern. Die Rückkehr soll Archie und Lilibet eine britische Schulerfahrung in einem geschützten Umfeld auf dem Land ermöglichen. Für das Umfeld kommt der Schritt nicht unerwartet, da Harry in Kalifornien kaum Kontakte hatte.