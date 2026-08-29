Milliardär greift Harry und Meghan finanziell unter die Arme

Prinz Harry (41) und Herzogin Meghan (45) erhalten für ihre geplante Rückkehr nach Großbritannien prominente Unterstützung. Ein britischer Milliardär greift dem Paar bei den Umzugskosten unter die Arme.

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Wie zwei Quellen gegenüber der US-Seite "Page Six" berichten, können Prinz Harry und Herzogin Meghan bei ihrem Umzug auf die Hilfe eines vermögenden Freundes zählen. Der britische Hedgefonds-Tycoon Ian Wace (63) soll die finanzielle Seite der Rückkehr nach Großbritannien erleichtern. Das Vermögen des Investors, der als Gründungspartner und CEO einer der weltweit größten Hedgefonds-Gesellschaften fungiert, wird auf rund 1,2 Milliarden Dollar geschätzt.

Urlaub auf der Privatinsel

Die enge Freundschaft der Familien zeigte sich erst diesen Sommer. Laut der britischen "Daily Mail" verbrachten Harry, Meghan sowie die Kinder Archie (7) und Lilibet (5) im Juli einige Zeit auf Tanera Mòr. Die vor der schottischen Küste gelegene Privatinsel gehört Wace. Er hatte das 320 Hektar große Eiland im Jahr 2017 für 2,3 Millionen Dollar erworben. Harry stattete der abgelegenen Insel bereits damals einen Besuch ab.

Schicksalsschlag verbindet die Männer

Die Verbindung zwischen dem Prinzen und dem Investor geht über gemeinsame Reisen hinaus, denn beide teilen ein tragisches Schicksal. Wace verlor 1994 bei einem Autounfall in Hampshire seine erste Ehefrau Joanna (†34) sowie die gemeinsamen Kinder Guy (†4) und Alicia (†11 Monate). Er selbst überlebte auf dem Beifahrersitz. Auch Harry verlor seine Mutter, Prinzessin Diana (†36), 1997 durch einen tödlichen Autounfall in Paris.

(v.l.n.r.) Arpad Busson, Prinz William, Herzog von Cambridge, Catherine, Herzogin von Cambridge, und Ian Wace am 9. Juni 2011 beim 10. jährlichen ARK-Galadinner im Kensington Palast in London. © Getty Images

Enge Beziehung zur Ex-Frau

Auch zur Ex-Frau des Milliardärs, dem ehemaligen Model Saffron Aldridge, pflegt das royale Paar besten Kontakt. Meghan ist laut Berichten seit Jahren mit ihr befreundet. Die Zeitung "The Sun" schreibt, dass Aldridge der Herzogin in den Anfängen der Beziehung mit Harry half, sich an die Gepflogenheiten des britischen Adels anzupassen und ihr zudem Modetipps gab. Schon 2019 absolvierten die vier ein Doppel-Date beim Cirque du Soleil in der Londoner Royal Albert Hall. Wace und Aldridge ließen sich zwar 2023 scheiden, gelten aber weiterhin als gute Freunde.