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Haakon VIII. auf dem Thron: Norwegen startet neue Ära
Für Haakon beginnt damit eine außergewöhnliche Zeit. Während er um seinen verstorbenen Vater trauert, muss er gleichzeitig die Aufgaben als neues Staatsoberhaupt übernehmen.
Begleitet wurde er bei seinem ersten offiziellen Auftritt von seiner Tochter Ingrid Alexandra (22), die nun neue Kronprinzessin von Norwegen ist.
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Erste Amtshandlung im Osloer Schloss
Um 11.30 Uhr trat Haakon im Osloer Schloss erstmals als König vor die Regierung. Zum außerordentlich einberufenen Staatsrat kamen die Regierungsmitglieder zusammen, um den Machtwechsel offiziell zu vollziehen.
Die Mitglieder der Regierung sprachen dem neuen König und der neuen Kronprinzessin zunächst ihr Beileid aus. Anschließend bestätigte Haakon offiziell den Tod seines Vaters und seine neue Rolle als König.
Dabei verkündete er auch seinen Königsnamen und seinen Wahlspruch. Er trägt künftig den Namen König Haakon VIII. – und übernimmt den Wahlspruch seines Vaters: "Alles für Norwegen".
Neue Titel für die royale Familie
Mit dem Thronwechsel ändern sich auch die Titel innerhalb der königlichen Familie.
Haakons Ehefrau Mette-Marit (53) ist nun Königin. Seine älteste Tochter Ingrid Alexandra trägt ab sofort den Titel Kronprinzessin. Sie könnte künftig als Regentin einspringen, wenn ihr Vater seine Aufgaben als Staatsoberhaupt vorübergehend nicht erfüllen kann.
Mette-Marit nahm am ersten Staatsrat ihres Mannes nicht teil. Als Ehefrau des Königs ist sie nun automatisch Königin, sofern Haakon ihr keinen anderen Titel verleiht.
Auch Haakons Mutter Sonja (89) bleibt Königin. In Norwegen wird künftig sprachlich zwischen den beiden Königinnen unterschieden. Im Deutschen werden jedoch beide weiterhin als Königin bezeichnet.
Eine Stunde lang läuten die Glocken
Nach dem Staatsrat wurde die Flagge am Osloer Schloss wieder auf Vollmast gesetzt. Zuvor hatte sie wegen des Todes von Harald auf Halbmast geweht.
Um 12 Uhr folgten zwölf Böllerschüsse. Anschließend läuteten in ganz Norwegen eine Stunde lang die Kirchenglocken – von 12 bis 13 Uhr.
Für das Land ist damit der Abschied von Harald und zugleich der Beginn einer neuen Ära eingeläutet.
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