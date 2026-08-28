Royal-Vermögen
So reich war König Harald V. von Norwegen
Der Großteil der finanziellen Mittel von König Harald V. setzt sich aus Ersparnissen, Wertpapieren sowie Bargeld zusammen. Neben diesen Geldwerten machen auch persönliche Gegenstände einen Teil des Vermögens aus.
Cash, Schmuck und historische Jachten
Zu seinen Besitztümern zählen persönlicher Schmuck, verschiedene Sammlungen und historische Jachten. Ein bekanntes Beispiel dafür ist die Regatta-Yacht "Sira". Immobilien befinden sich hingegen nicht in seinem privaten Eigentum.
Paläste gehören dem norwegischen Staat
Große Schlösser, Paläste und offizielle Residenzen gehören dem norwegischen Staat oder der königlichen Stiftung. Sie zählen somit nicht zu seinem steuerbaren Privatbesitz. Für offizielle Aufgaben und die Unterhaltung des Hofes erhält der Monarch eine staatliche Apanage, auch Zivilliste genannt. Diese Mittel sind strikt von seinem privaten Vermögen getrennt.
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Haralds Privatvermögen im skandinavischen Vergleich
Im internationalen Umfeld gilt König Harald V. damit als relativ bescheiden ausgestattet. Im skandinavischen Vergleich rangiert der norwegische Monarch hinter den Königshäusern in Schweden und Dänemark.
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