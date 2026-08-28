"Wir brauchen ihn"
Norweger beten vor Schloss für König Harald
Auch in Österreich blicken viele Menschen auf die aktuellen Entwicklungen im Norden. König Harald V. liegt mit einem unverändert schlechten Gesundheitszustand im Reichskrankenhaus. Vor dem Königlichen Schloss in Oslo legen Hunderte Menschen Blumen ab und beten für das Staatsoberhaupt. Die Nähe der Bevölkerung zu ihrem Monarchen ist deutlich spürbar, viele bringen unter Tränen ihre tiefe Verbundenheit zum Ausdruck.
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Große Sorge um den Monarchen
Der 89-jährige Harald V. ist der älteste regierende König Europas und bei den Norwegerinnen und Norwegern extrem beliebt. In den vergangenen Jahren hatte er immer wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen, doch so ernst wie aktuell war die Lage noch nie.
Vor dem Schloss wird die Sorge der Menschen deutlich. "Ich kenne keinen anderen König", sagt ein Norweger unter Tränen. Ein anderer Besucher beschreibt Harald als "eine Vaterfigur für ein Land". Immer wieder ist zu hören, wie schwer sich viele ein Norwegen ohne ihren langjährigen Monarchen vorstellen können.
Aus dem Volk heißt es, Harald habe stets alles für sein Land gegeben und seine Rolle vollkommen ausgefüllt. Viele Menschen verbinden mit ihm Erinnerungen aus mehreren Jahrzehnten ihres Lebens.
Schwere gesundheitliche Probleme im Krankenhaus
Der Auslöser für den Krankenhausaufenthalt war eine Behandlung mit Kortison wegen der Bluterkrankung hämolytische Anämie, einer Form der Blutarmut. Diese Therapie führte zu einer Flüssigkeitsansammlung im Körper. Anschließend zog sich der König zusätzlich eine bakterielle Infektion des Blutkreislaufs zu. Seit vergangener Woche befindet er sich deshalb in medizinischer Behandlung.
Klare Nachfolge für die Zukunft
Für den Fall seines Ablebens ist der Ablauf statuarisch eindeutig geregelt. Sein Sohn, Kronprinz Haakon, wird in diesem Fall unmittelbar der neue König Norwegens.
Aus der Bevölkerung heißt es dazu, Haakon habe bereits gezeigt, aus welchem Holz er geschnitzt sei und trete in die Fußstapfen seines Vaters.
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