So teuer war Harrys und Meghans Luxus-Flug nach England

Für ihre Rückkehr nach Großbritannien nutzen Harry und Meghan einen teuren Privatjet. Der Flug von Los Angeles nach Birmingham soll über 100.000 Euro kosten.

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Die Reise von Kalifornien nach England lassen sich Prinz Harry (41) und Herzogin Meghan (45) einiges kosten. Nach Angaben von "Page Six" buchte das Paar eine Bombardier Global Express XRS über das Unternehmen Planet 9. Bei etwa zehn Stunden Flugdauer und Stundensätzen von rund 10.300 Euro belaufen sich die Gesamtkosten auf zirka 103.000 Euro.

Viel Platz für die Hunde

Das im Jahr 2023 renovierte Flugzeug bietet Platz für bis zu 13 Passagiere, zwei Badezimmer sowie fünf Betten, in denen bis zu sechs Menschen schlafen können. Zudem gibt es Stauraum für zwölf bis 15 mittelgroße Koffer. Laut einem Insider entschied sich das Paar auch wegen seiner Hunde für die Privatmaschine. Der schwarze Labrador Pula und Beagle Mia fliegen mit nach Großbritannien. Die Hühner verbleiben hingegen auf dem Anwesen im kalifornischen Montecito.

© NurPhoto via Getty Images

Keine Rückkehr zu royalen Pflichten

Trotz des Umzugs bleibt das Paar weiterhin nicht-arbeitend im königlichen Kontext und bezieht eine private Residenz. Während die Kinder in Großbritannien zur Schule gehen werden, behalten die Sussexes ihr Zuhause in Montecito.

Freude bei König Charles III.

König Charles III. und Königin Camilla © PA Images via Getty Images

Über die Hintergründe der Rückkehr gibt es klare Hinweise aus dem Umfeld. Ein Insider nannte König Charles III. als Hauptgrund für diesen Schritt. Der Monarch wurde über die Rückkehr informiert und freut sich dem Bericht zufolge darauf, Zeit mit seinem Sohn und seiner Schwiegertochter zu verbringen.