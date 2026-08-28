Nächster 2-Richtungs-Radweg in Wien eröffnet

Ein neuer Radweg in der Leopoldstadt schließt eine lange bestehende Lücke und sorgt künftig für mehr Sicherheit sowie bequemere Wege zwischen dem 2. und 20. Bezirk.

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In der Oberen Donaustraße zwischen Rembrandtstraße und Scholzgasse ist ein neuer 400 Meter langer Zwei-Richtungs-Radweg fertiggestellt worden. Die bisherige Stelle, an der Radfahrer die Straßenseite wechseln mussten, gehört damit der Vergangenheit an. Die neue Verbindung schließt eine Lücke zwischen dem 2. und dem 20. Bezirk und bindet das Gebiet entlang des Donaukanals direkt an das Wiener Radwegenetz an.

Von der Umgestaltung profitieren aber nicht nur Radler. Die Stadt hat das Projekt so angelegt, dass auch Fußgänger mehr davon haben. Neu gestaltete Kreuzungsbereiche sollen die Übersicht verbessern und das Queren erleichtern. Dazu kommen zwölf neue Bäume und rund 170 Quadratmeter zusätzliche Grünflächen, die im Herbst angelegt werden.

Errichtet wurde der Radweg in einer kostengünstigen Leichtbauweise. Statt klassischer baulicher Trennung sorgen Grünflächen, Abstellplätze und Markierungen für die Abgrenzung zum Autoverkehr. Zusätzlich entstehen 24 neue Radabstellplätze. Das Projekt ist Teil der Wiener Radweg-Offensive, mit der das bestehende Netz weiter ausgebaut und bestehende Lücken geschlossen werden.

Stimmen zur Eröffnung

"Wir bauen unser Radwegnetz in Wien auch heuer - trotz Konsolidierungsbedarf - konsequent weiter aus: Die innovative Leichtbauweise, die hier zum Einsatz kommt, schafft Sicherheit, ermöglicht zusätzliche Begrünung und spart dabei Kosten – eine Win-win-Situation! Durch den Lückenschluss in der Oberen Donaustraße gehören lästige Umwege und Wartezeiten für Radler*innen nun der Vergangenheit an. Auch Fußgänger*innen profitieren künftig von mehr Begrünung und Beschattung, im Herbst kommen entlang der Route 13 Grünbeete und 12 Bäume im öffentlichen Raum. Wie wichtig das ist, hat nicht zuletzt der vergangene Sommer wieder gezeigt", so Mobilitätsstadträtin Ulli Sima, die sich beim Bezirk und allen beteiligten Dienststellen für ihren Einsatz bedankt.

"Für die Leopoldstadt ist dieser Lückenschluss ein wichtiger Schritt, denn die Obere Donaustraße ist eine zentrale Verbindung für den Radverkehr. Mit dem neuen Zwei-Richtungs-Radweg wird die Strecke deutlich direkter und sicherer. Gleichzeitig nutzen wir die Umgestaltung, um mehr Grün und zusätzliche Aufenthaltsqualität ins Grätzl zu bringen. So entsteht eine Lösung, von der alle Bürgerinnen und Bürger gleichermaßen profitieren" so Alexander Nikolai, Bezirksvorsteher des 2. Bezirks.

NEOS Wien Klubvorsitzende Selma Arapovic ergänzt: "Seit sechs Jahren bauen wir als Aufschwungskoalition das Wiener Radnetz konsequent aus – mit insgesamt fast 280 Projekten für sichere Wege im Alltag. Auf der Oberen Donaustraße zeigt sich das wieder konkret: Mit der kosteneffizienten Leichtbauweise schaffen wir eine sichere, begrünte und komfortable Verbindung zwischen Leopoldstadt und Brigittenau. Das bedeutet das Ende gefährlicher Straßenquerungen für Radfahrende und bringt zeitgleich mehr Sicherheit für Fußgängerinnen und Fußgänger. Mit diesem Projekt wird gezeigt, dass auch mit knappem Budget konkrete Verbesserungen möglich sind".