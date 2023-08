Lese-Hits: Ausblick auf den Bücher-Herbst

Herbstzeit ist Lesezeit! Diese Buch-Hits dürfen Sie auf keinen Fall verpassen.

Nach dem Sommer ist die perfekte Zeit, um neue Bücher zu entdecken. Denn in den Herbst-Programmen scheinen die wichtigsten Bücher auf; die Verlage haben freilich schon das Weihnachtsgeschäft im Blick, das einen großen Teil ihres Umsatzes ausmacht. Wir haben einen Blick auf einige interessante Neuerscheinungen geworfen, die Sie nicht verpassen sollten.

Daniel Kehlmann: »Lichtspiel«

Roman. Fans des Bestseller-Autors aufgepasst! Daniel Kehlmann bringt endlich einen neuen Roman heraus. Was wir jetzt schon darüber wissen: Er trägt den Titel "Lichtspiel" und handelt vom österreichischen Regisseur G. W. Pabst. Dieser war vor dem zweiten Weltkrieg sehr erfolgreich, doch dann änderten sich die Machtverhältnisse. In Hollywood ist plötzlich alles anders für den Regie-Star und nicht mal Leinwand-Legende Greta Garbo, die er einst berühmt machte, kann ihm helfen... Ab Oktober im Handel.

Spera &Faber: »Wie ein jüngerer Bruder«

Glaube. Einen interessanten Dialog führen Danielle Spera, die ehemalige Leiterin des jüdischen Museums und Toni Faber, Chef vom Stephansdom im Buch "Wie ein jüngerer Bruder".

Es geht um Gemeinsamkeiten und Glaubenssätze des Judentums und der christlichen Religion. Denn diese beiden Strömungen hatten in der Vergangenheit viele Probleme miteinander. Ab Ende November bei der Buchhändlerin Ihres Vertrauens zu haben.

Martina Parker: »Aus'gstochen«

Krimi. Ende Oktober ist er da: Band vier der beliebten, im südlichen Burgenland spielenden Garten-Krimi-Reihe, der ehemaligen Journalistin Martina Parker. In "Ausg'stochen" wird am Weihnachtsmarkt der Bürgermeister tot aufgefunden. Just unterm geschmückten Christbaum! Und wer kümmert sich um die Auf klärung des Mordfalls? Natürlich der Gartenklub! Wie immer kommen neben spannenden Momenten auch botanisches Insiderwissen hier nicht zu kurz.

Laura Freudenthaler: »Arson«

Dystopie. Die österreichische Schriftstellerin Laura Freudenthaler wurde für ihre früheren Erzählungen bereits mehrfach ausgezeichnet, ihr Buch "Geistergeschichte" landete im März 2019 auf Platz eins der ORF-Bestenliste. 2020 las sie beim Bachmannpreis, wurde in einer Nebenkategorie prämiert.

Mit "Arson" legt die Autorin nun eine Erzählung vor, die sich um das Schicksal einer Frau dreht. Diese erlebt eine globale Katastrophe, schreckliche Hitze und Dürre breitet sich aus. Das einzige Ziel der Protagonistin heißt überleben. Ab Ende August zu im Handel.