Tragisch: Königin Sonja kam zu spät ins Spital

Der 89-jährige norwegische Monarch ist am Freitag im Universitätsklinikum Oslo friedlich eingeschlafen. Seine Ehefrau schaffte es aber nicht rechtzeitig um sich zu verabschieden.

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Der norwegische Palast gab am Freitagmorgen gegen 8:30 Uhr das Ableben des Staatsoberhaupts bekannt. In der offiziellen Mitteilung hieß es: "Mit tiefer Trauer geben wir bekannt, dass Seine Majestät verstorben ist. König Harald ist am Freitag, dem 28. August, um 6.35 Uhr im Universitätsklinikum Oslo (Rikshospitalet) friedlich eingeschlafen". Während Journalisten sowie Fans vor der Klinik warteten und hofften, hielt Kronprinz Haakon, 53, die gesamte Nacht Wache am Krankenbett und war der letzte Royal an der Seite des Königs.

Tragisches Detail: Seine geliebte Frau, Königin Sonja, 89, wurde am Freitagmorgen gegen 7:39 Uhr in ihrer Limousine vorgefahren und schaffte es nicht mehr rechtzeitig.

Nachtwache im Universitätsklinikum Oslo

Bereits am Donnerstag verbrachte der 53-jährige Kronprinz gemeinsam mit seiner Ehefrau, Kronprinzessin Mette-Marit, 53, den Tag in der Klinik. Nach einer kurzen Pause zu Hause um 16:00 Uhr kehrte das Paar kurz nach 19:00 Uhr zurück. Um 22:11 Uhr fuhr Mette-Marit, die erst vor wenigen Wochen eine Lungentransplantation überstanden hatte, endgültig nach Hause, während Haakon im Spital blieb. Am Freitagmorgen trafen auch Prinzessin Ingrid Alexandra, 22 – nunmehr Kronprinzessin – sowie Prinz Sverre Magnus, 20, und die Kinder von Haakons Schwester, Prinzessin Märtha Louise, 54, ein, um gemeinsam Abschied zu nehmen.

Mette-Marit und Prinz Haakon © APA/AFP/NTB/CORNELIUS POPPE

Große Anteilnahme der Bevölkerung

Abseits des Krankenhauses versammelten sich in den vergangenen Stunden zahlreiche Menschen vor dem Schloss in Oslo sowie an weiteren Schauplätzen. Die Bürger legten Blumen, Gedichte und Grüße nieder, sangen gemeinsam Lieder und gaben sich in diesen emotionalen Stunden gegenseitig Halt.

Der gesundheitliche Verlauf des Monarchen

König Harald V. © APA/AFP/NTB/FREDRIK VARFJELL

König Harald V. befand sich seit Montag vergangener Woche im Spital und litt an einer Anämie sowie Flüssigkeitsansammlungen im Körper. Am Sonntag teilte der Hof mit, dass sich sein Zustand aufgrund von Bakterien im Blut verschlechtert habe. Am Donnerstagmorgen folgte die Nachricht, dass die Lage sehr schlecht sei, während am Abend eine unveränderte Situation gemeldet wurde. Am Freitagmorgen wurde schließlich sein Tod bekanntgegeben.