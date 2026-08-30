Prominenter Abschied für Österreichs Sicherheits-Legende

Der langjährige Spitzenbeamte Günther Marek wurde im Wiener Justizpalast verabschiedet. Zahlreiche Größen aus Sport und Politik feierten die Legende.

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Bei der feierlichen Verabschiedung von Dr. Günther Marek in den Ruhestand versammelten sich zahlreiche Wegbegleiter im Prachtambiente des Wiener Justizpalastes. Der Polizeijurist erlangte als "Mister Euro" und Architekt der österreichischen Sport-Sicherheitsarchitektur internationale Bekanntheit.

Großer Andrang der Sportstars

Prominente Gäste erwiesen dem ehemaligen Spitzenbeamten die Ehre. Aus dem Skisport reisten Stephanie Venier, Fritz Strobl, Manni Pranger, Hans Enn und Reinfried Herbst an. Auch die ehemaligen Fußball-Idole Michael Konsel, Andi Herzog sowie Peter Stöger stießen auf den Juristen an. Neben den Sportgrößen waren hochrangige Vertreter aus Politik und Exekutive anwesend.

Peter Stöger, Günther Marek und Andi Herzog © René Brunhölzl

Lobende Worte vom Innenminister

Innenminister Gerhard Karner und BM.I-Generalsekretär Andreas Achatz würdigten den Beamten in emotionalen Laudatien. Karner bezeichnete Marek dabei mehrfach und mit Stolz als den "großen Marek". Im Laufe seiner Karriere leitete der Vollblutjurist insgesamt sechs interministerielle Groß-Task-Forces zur Absicherung globaler Sportgroßveranstaltungen im In- und Ausland.

Gerhard Karner und Maria Rauch-Kallat © René Brunhölzl

Eindrucksvoller Abschluss der Karriere

Das Finale seiner beruflichen Laufbahn an der Schnittstelle von Exekutive, Politik, Recht und Sport bildete die WM 2026. Marek hinterlässt ein nachhaltiges Erbe für die Sicherheit Österreichs sowie eine Lücke auf dem rot-weiß-roten Parkett.