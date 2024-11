Börsen-Einstein warnt vor Trump-Beben an den Börsen

Trading-Legende Peter Tuchman schlägt Alarm: "Die Wall Street spielt gerade total verrückt“

Nach dem überraschend klaren Wahlsieg von Donald Trump ist die Euphorie an den Börsen groß. Am Donnerstag stieg der S&P-500 um klare 0,74 Prozent auf 5.973,10 Einheiten - ein neues Rekordhoch. Auch der Technologieindex Nasdaq Composite erhöhte sich um satte 1,51 Prozent auf 19.269,46 Punkte.

Der Wahlsieg Donald Trumps, welcher dem Ex-Präsidenten eine weitere Amtsperiode im Weißen Haus sicherte, wird am Markt überwiegend positiv aufgenommen. Den möglichen Auswirkungen eines Handelskriegs schenken Marktteilnehmer derzeit kaum Interesse, sondern erhofft sich der Markt frischen Wind von Trumps Administration.

© Getty ×

"Verrückte Rallye"

Vor zu viel Euphorie warnt nun allerdings Trading-Legende Peter Tuchman. „Die Wall Street spielt gerade total verrückt“, so der als „Börsen Einstein“ bekannte US-Amerikaner zum Schweizer „Blick“. Der 67-Jährige weist darauf hin, dass der Aktienmarkt nach den letzten acht US-Wahlen stets eine Korrektur durchmachen musste. „Die allermeisten Aktienhändler an der Wall Street sind riesige Trump-Fans“, so der Experte weiter. Es sei denkbar, „dass wir die aktuelle Euphorie ohne Unterbrechung in den Dezember und Weihnachten mitnehmen können“, so Tuchman.

Diese „riesige Jahresendrallye“ sei allerdings nicht ohne Risiken. Auch Barry Bannister vom Finanzdienstleister Stifel spricht von einer „verrückten Rallye“, die wohl nicht ohne Kurskorrektur bleiben wird.