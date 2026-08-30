80 Jahre NÖ-Landjugend: "Eine Erfolgsgeschichte"

Mit einer großen Jubiläumsveranstaltung in der Wachauarena Melk feierte die Landjugend Niederösterreich am Samstag ihr 80-jähriges Bestehen.

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Die Landjugend Niederösterreich blickt auf acht Jahrzehnte Vereinsgeschichte zurück. Anlässlich des 80-jährigen Bestehens kamen am Samstag zahlreiche Gäste in der Wachauarena Melk zusammen, um das Jubiläum unter dem Leitspruch "Ein Band fürs Leben" zu feiern. Die Organisation, die heute 20.000 Mitglieder zählt und damit als größte Jugendorganisation Niederösterreichs gilt, wurde 1946 unter dem Namen "Ländliches Fortbildungswerk" gegründet.

Den Auftakt der Feierlichkeiten bildete ein Festgottesdienst in der Stiftskirche Melk, den der frühere Melker Abt Georg Wilfinger zelebrierte. Unter den Ehrengästen befanden sich Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf, Landesrat Anton Kasser, Verteidigungsministerin Klaudia Tanner, Europa-Abgeordneter Alexander Bernhuber sowie der designierte Präsident der Landwirtschaftskammer Niederösterreich, Lorenz Mayr. Die offizielle Begrüßung übernahmen die beiden Landesleiter Lisa Weber und Matthias Luger.

LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf, Bundesministerin Klaudia Tanner, Landwirtschaftskammer-Vizepräsidentin Andrea Wagner, Landesleiterin Lisa Weber, Landesleiter Matthias Luger, Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, der designierte Landwirtschaftskammerpräsident Lorenz Mayr und Landesrat Anton Kasser. © NLK Pfeiffer

Als ehemaliges Landjugend-Mitglied habe auch sie in der Landjugend "Erinnerungen fürs Leben gesammelt", sagte Landeshauptfrau Mikl-Leitner im Zuge des Festaktes. In der Landjugend lerne man "Verantwortung für die Gemeinschaft zu übernehmen" und "füreinander da zu sein", zeigte sie sich überzeugt. Darüber hinaus schaffe die Landjugend "einen schönen Bogen zwischen Tradition und Zukunft", so die Landeshauptfrau: "Die Landjugend ist eine Erfolgsgeschichte, die uns zeigt, wie stark hier die Gemeinschaft gelebt wird."

Weitere Stimmen beim Festakt

"Ihr seid die besten Mutmacher", meinte LH-Stellvertreter Pernkopf zu den Landjugend-Mitgliedern. In der Landjugend stehe "das Menschliche im Mittelpunkt", und gleichzeitig "bringt ihr was weiter", betonte er: "Ihr stellt immer das Verbindende vor das Trennende".

In einer Welt mit vielen Krisen und Herausforderungen sei "der einzige Schlüssel, der wirklich hilft, die Zusammenarbeit", sagte Bundesministerin Tanner: "So, wie ihr das in der Landjugend lebt." Denn die Landjugend verstehe es "ein Band zu knüpfen über Generationen und Regionen hinweg", so die Verteidigungsministerin.

"80 Jahre Landjugend, das sind 80 Jahre voller Ideen und voller Einsatz", so der designierte Landwirtschaftskammerpräsident Mayr. Die Landjugend sei "der Motor im ländlichen Raum", hier werde "der Zusammenhalt gelebt und Verantwortung übernommen", so Mayr, der auch "ein Danke an alle die sich in den letzten 80 Jahren für diese Organisation eingesetzt haben" aussprach.