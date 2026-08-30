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Island will nicht in die EU

Vier Reiter in blauen Jacken tragen isländische Flaggen bei einer Eröffnungszeremonie.
© Getty Images
Laut dem öffentlichen Rundfunk in Island haben sich beim Referendum über einen EU-Beitritt die Gegner knapp durchgesetzt.
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Beim Referendum in Island über die Wiederaufnahme von Beitrittsverhandlungen mit der Europäischen Union scheinen sich die Gegner durchgesetzt zu haben. Kurz vor Auszählungsende lag das Nein-Lager am Sonntag mit 52,5 Prozent vor den Befürwortern, die auf 47,5 Prozent kamen, wie der öffentlich-rechtliche Sender RUV berichtet. Es standen nur noch einige Stimmen aus einem Wahlkreis aus. Es scheint sicher, dass die Ja-Seite das Ergebnis hier nicht mehr wird drehen können, so RUV.

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Das Land mit knapp 400.000 Einwohnern und 273.000 Wahlberechtigten hatte nach der Finanzkrise 2009 den Beitritt zur EU beantragt. Die Gespräche wurden 2013 abgebrochen, als eine EU-kritische Regierung in Reykjavik an die Macht kam.

Die Drohungen von US-Präsident Donald Trump, das benachbarte Grönland zu annektieren, der Ukraine-Krieg sowie wachsende Inflation und hohe Zinsen führten bei vielen Isländern zu einem Umdenken. Insbesondere in dem für das Land enorm wichtigen Fischereisektor überwiegt aber die Ablehnung gegenüber einem EU-Beitritt.

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