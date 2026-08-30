Das ist der neue Plan von Irans Schatten-Herrscher

Der bisher nicht öffentlich in Erscheinung getretene oberste Führer des Iran, Mojtaba Khamenei, hat die USA und Israel als Feinde der gesamten muslimischen Gemeinschaft bezeichnet.

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In einer seltenen Nachricht rief er die muslimischen Länder, insbesondere jene in Westasien und am Persischen Golf, zur Einheit auf. Diese müssten ihren wahren "Feind" erkennen und dessen Pläne durchkreuzen, hieß es am Sonntag in Botschaft, die die staatliche Nachrichtenagentur IRNA verbreitete.

Seit seiner Ernennung zum obersten Führer im Iran im März hat sich Khamenei nicht öffentlich gezeigt. Rund ein halbes Jahr nach Beginn des Krieges zwischen den USA und dem Iran, bei dem Khameneis Vater und Vorgänger getötet wurde, steckt der Konflikt in einer Sackgasse.

Streitpunkt ist vor allem die für den weltweiten Öl- und Gashandel wichtigen Straße von Hormuz im Persischen Golf. Vor dem Krieg war die Meerenge für den Schiffsverkehr offen. Der Iran fordert Zugeständnisse der US-Regierung, während Präsident Donald Trump die Führung in Teheran mit einem "Wirtschaftskrieg" unter Druck setzen will.