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Im ersten Halbjahr

AK Niederösterreicher hat knapp 71 Millionen Euro erstritten

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NÖ Arbeiterkammer hat für Betroffene fast 71 Millionen Euro gerettet
© Getty Images
Die NÖ Arbeiterkammer hat für Betroffene im ersten Halbjahr 2026 fast 71 Millionen Euro gerettet.
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70,7 Millionen Euro haben niederösterreichische Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf Grund von gerichtlichen oder außergerichtlichen Interventionen der Arbeiterkammer Niederösterreich (AKNÖ) im ersten Halbjahr 2026, meistens in einem Konflikt mit dem Arbeitgeber, zugesprochen bekommen. Diesem Erfolg sind Beratungen von fast 60.000 Beschäftigten in den 23 Service- und Bezirksstellen der AKNÖ vorausgegangen. Diese Zahlen teilt die AKNÖ in ihrer Halbjahresbilanz über die für ihre Mitglieder landesweit geleistete Hilfe in arbeits- und sozialrechtlichen Fragen dem NÖ Wirtschaftspressedienst mit.

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Ein Großteil des erstrittenen Betrages waren ausstehende Löhne und Gehälter, nicht bezahlte Urlaubs- oder Kündigungsentschädigungen sowie Abfertigungen, die den Betroffenen zu Unrecht vorenthalten worden waren. Ohne Beratung und Rechtsvertretung der AKNÖ wären die meisten Betroffenen nicht zu ihrem Geld gekommen.

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