Ferien-Frust: NEOS wollen Betreuungslücke schließen

Für viele Familien im Bezirk Korneuburg werden die langen Sommerferien zunehmend zur Belastungsprobe.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Bei ihrer Sommertour in Korneuburg und Langenzersdorf machten die NEOS auf ein Problem aufmerksam, das viele Eltern jedes Jahr beschäftigt: Die Kinder haben neun Wochen Sommerferien, berufstätige Eltern meist aber deutlich weniger Urlaub. Dadurch entsteht oft eine Betreuungslücke, die nur mit Hilfe von Großeltern oder flexiblen Arbeitszeiten geschlossen werden kann.

Die Pinken fordern deshalb einen Ausbau leistbarer Ferienbetreuung mit längeren Öffnungszeiten und wohnortnahen Angeboten. Familien bräuchten mehr Planungssicherheit, vor allem in den Sommermonaten. Konkret sprechen sich die NEOS für mehr Feriencamps, ganztägige Programme und eine zentrale Übersicht aller Betreuungsangebote aus. Außerdem soll eine Debatte über die Dauer und zeitliche Lage der Sommerferien angestoßen werden.