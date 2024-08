Messer-Attacke in Solingen: Das ist bisher über den Täter bekannt

Schock auf dem Stadtfest in Solingen: Ein Mann stach am Freitagabend gegen 21:40 Uhr mit einem Messer wahllos auf Besucher ein und richtete ein Blutbad an.

Laut einer Pressemitteilung der Polizei Düsseldorf vom Samstagmorgen wurden bei dem Angriff drei Menschen getötet und acht weitere verletzt, darunter fünf schwer. Die Opfer, darunter eine Frau und zwei Männer, sollen nach Informationen der Bild-Zeitung aus Solingen und Düsseldorf stammen. Messer-Amok: Drei Menschen bei Solinger Stadtfest getötet

Der Täter, dessen Beschreibung laut Zeugenaussagen auf einen arabisch aussehenden Mann hinweist, befindet sich auf der Flucht. Die Polizei hat diese Beschreibung bisher nicht bestätigt und rät zur Vorsicht bei voreiligen Vermutungen über den Täter. Auch Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul forderte zur Zurückhaltung bei Spekulationen auf und betonte, dass der Täter noch nicht identifiziert sei. Angriffe seien wahllos gewesen Polizeisprecher Markus Seitz dementierte Berichte, wonach der Täter gezielt auf die Hälse der Opfer eingestochen habe. „Wir haben derzeit keine gesicherten Erkenntnisse, dass der Angreifer auf den Hals seiner Opfer gezielt hat", stellte er klar. © apa × In der Nacht hatte bereits Polizeisprecher Sascha Kresta mitgeteilt, dass die Angriffe wahllos und ohne erkennbares Ziel erfolgten, weshalb ein Anschlag vermutet wird. Es werde intensiv mit einem Großaufgebot nach dem Täter gefahndet, während parallel die Ermittlungen, Spurensicherung und Befragungen von Zeugen laufen. Die Polizei hat ein Online-Portal eingerichtet, über das Zeugen ihre Handyfotos und Videos vom Tatgeschehen hochladen können, um die Ermittlungen zu unterstützen.