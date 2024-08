Messer-Amok: Mindestens drei Menschen bei Stadtfest getötet

Bei einer Attacke auf der 650-Jahr-Feier der Stadt Solingen gibt es Todesopfer und Verletzte, wie deutsche Medien berichten. Laut "Bild" wurden bei dem Angriff mindestens drei Menschen getötet.

Die Tatwaffe sei mutmaßlich ein Messer gewesen, heißt es aus Polizeikreisen. Wie die "Bild"-Zeitung berichtet habe ein Mann gegen 21.45 Uhr auf dem Stadtfest in Solingen mit einem Messer wahllos auf Passanten eingestochen. Demnach soll es mindestens drei Tote und Schwerverletzte geben. Derzeit reanimieren zahlreiche Rettungskräfte die Verletzten.

BREAKING: At least 9 people stabbed at Festival of Diversity in Solingen, Germany. Reports of multiple fatalities - FOCUS pic.twitter.com/vS610XkBHc — BNO News (@BNONews) August 23, 2024

Laut Zeugen sei ein arabisch aussehender Täter auf der Flucht. Die Polizei hat Großalarm und eine Amoklage ausgerufen. Ein Polizeihubschrauber fliegt über dem Stadtfestgelände. Aus Polizeikreisen hieß es, es gebe noch keine Festnahme.

Beamte sichern Einsatzort ab

Beamte stehen aktuell mit Waffen am Einsatzort und sichern diesen. Es gibt Absperrungen in der ganzen Stadt. Sichtschutzwände sind aufgebaut. Tatort ist der Fronhof - ein Marktplatz in der Innenstadt von Solingen. Dort steht eine Bühne für Livemusik.

Laut "Solinger Tageblatt" haben die Behörden die Solingerinnen und Solinger gebeten, die Innenstadt zu verlassen. Das Festival sei vorerst beendet. Sirenen sind rund um die Innenstadt zu hören. Philipp Müller, einer der Mitorganisatoren, erklärte dem Bericht zufolge auf der Bühne, dass der Rettungsdienst um das Leben von neun Menschen kämpfe. Tausende Besucher folgten demnach der Aufforderung, den Platz ruhig zu verlassen und nicht in Panik zu verfallen.

Aus Anlass des 650. Geburtstags der Stadt Solingen hatte am Freitag ein "Festival der Vielfalt" begonnen. Es sollte bis Sonntag dauern. In der Ankündigung heißt es: "Solingen Mitte wird dabei zur großen Festmeile: Vom Neumarkt über den Fronhof bis zum Mühlenplatz wird gefeiert." In den Straßen erwarte die Besucher ein Programm mit Musik, Kabarett, Akrobatik, Kunsthandwerk, Unterhaltung für Kinder und vielem mehr.