Ronaldos Zwillinge knacken irre Messi-Marke

Vor Kurzem ließ Cristiano Ronaldo die Baby-Bombe platzen - auf Social Media zeigten sich Millionen Fans begeistert.

Cristiano Ronaldo hat einmal mehr für mächtig Wirbel auf Social Media gesorgt! In diesem Fall löste der Man-United-Stürmer aber massive Begeisterung im Netz aus. Der portugiesische Fußballstar und seine Freundin Georgina Rodriguez sind in freudiger Erwartung eines Zwilling-Pärchens. Am Donnerstagnachmittag teilte das Traumpaar seine frohe Kunde mit.

Der Post mit dem Foto, auf dem die glücklichen Eltern samt dem Ultraschallbild zu sehen sind, ging auf Instagram durch die Decke, erreichte eine neue Like-Bestmarke. Über 30 Millionen versahen den Schnappschuss mit einem Herz (Like) - die Zahlen steigen sogar weiter an!

Die Baby-Meldung des Portugiesen stellt alle bisherigen Instagram-Posts, die je von einem Sportler gemacht wurden, in den Schatten. Das gilt sogar für seinen Dauerrivalen Lionel Messi, der mit einem Mal übertrumpft wurde.

Die Verkündung seines Paris-Wechsels wurde 22 Millionen Mal gelikt. Der Instagram-Post von Ronaldo zu Ehren des Todes Diego Maradonas wurde im vergangenen Jahr mit 19,8 Millionen Likes versehen. Die Duelle der zwei Ausnahmekönnner werden auf dem Platz immer seltener, so liefern sich die beiden nun auf Social-Media ein hartes Match.