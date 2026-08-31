Aggro-Bär zerlegt Auto in Rumänien

Spektakuläre Aufnahmen aus den rumänischen Karpaten zeigen einen Bären beim ungewöhnlichen Angriff auf ein Auto. Das Tier verbeißt sich in den Wagen und reißt sogar ein Stück der Verkleidung heraus.

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Auf dem Video ist zu sehen, wie der Bär am Heck eines Fahrzeugs steht und sich in das Auto verbeißt. Mit enormer Kraft reißt das Tier einen Teil der hinteren Verkleidung ab.

Ein Augenzeuge filmte die ungewöhnliche Szene. Im Hintergrund sind weitere Bären zu sehen, die am Rand des Bergpasses unterwegs sind.

Bären-Meute sorgt für Aufsehen

Der Bergpass in den Karpaten ist bei Touristen beliebt. Die beeindruckende Landschaft und die Möglichkeit, Bären aus vergleichsweise kurzer Entfernung zu beobachten, machen die Strecke zu einem beliebten Ausflugsziel.

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Doch genau das kann gefährlich werden. Immer wieder kommt es in der Bergregion zu Begegnungen zwischen Menschen und den Wildtieren.

Besonders wichtig: Wer einen Bären entdeckt, sollte keinesfalls aus dem Auto steigen. Das Fahrzeug bietet Schutz und sollte nicht verlassen werden, um die Tiere aus nächster Nähe zu beobachten oder zu fotografieren.

Erst vor wenigen Wochen wurde Tourist attackiert

Wie gefährlich eine Begegnung werden kann, zeigte sich erst im vergangenen Monat. Ein Tourist soll bei einem Vorfall in der Region von einem Bären in die Wade geschnappt worden sein.

Die aktuellen Aufnahmen zeigen deshalb eindrücklich, warum Touristen trotz der spektakulären Natur vorsichtig bleiben sollten. Ein Bär mag am Straßenrand wie ein außergewöhnliches Fotomotiv wirken – harmlos ist die Begegnung deshalb aber nicht.