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French-Open-Feeling

Mega-Umbau im Prater: Aus Fußballstadion wird Tennis-Hexenkessel

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Sieben Männer stehen mit Arbeitsgeräten auf einem frisch hergerichteten Sandtennisplatz.
© Bildagentur Zolles KG / Christia
Der Sandplatz für das Davis-Cup-Duell zwischen Österreich und Belgien am WAC-Areal ist fertig.
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Am WAC-Areal im Wiener Prater ist in den vergangenen Tagen im ältesten noch erhaltenen Fußballstadion Österreichs der Tennis-Sandplatz für den Davis-Cup-Länderkampf gegen Belgien errichtet worden. Der Aufbau der Spielfläche entspricht jenem der French Open in Paris. Die Zuschauertribünen für 4.000 Fans werden bis 10. September fertiggestellt. Wien ist anlässlich des Duells mit Belgien am 18. und 19. September erstmals seit 18 Jahren wieder Davis-Cup-Schauplatz.

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"Das Kribbeln ist auf jeden Fall schon da. Wir sind natürlich Außenseiter. Aber das ist eine Situation, mit der wir in letzter Zeit gut zurechtgekommen sind - und vielleicht schaffen wir es ja wieder", sagte ÖTV-Präsident Richard Grasl bei einem Pressetermin am Montag. Auch Davis-Cup-Kapitän Jürgen Melzer hofft auf ein Tennis-Fest mit siegreichem Ausgang. "Wir werden gegen Belgien ein perfektes Wochenende brauchen, um hier erfolgreich sein zu können. Aber die Jungs haben das in der Vergangenheit immer sehr gut gemacht, und ich habe vollstes Vertrauen, dass wir uns an dem Wochenende eine Chance erspielen werden", sagte Melzer. (APA)

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