Stadt Wien schenkt 150 Tauben ein Zuhause

Wien baut sein Netz an betreuten Taubenschlägen weiter aus und setzt jetzt auch in Ottakring auf eine tierfreundliche Lösung für das Zusammenleben von Mensch und Tier.

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Direkt bei der U-Bahn-Station Ottakring hat die Stadt Wien einen neuen Taubenschlag eröffnet. Zur Info: Ein Taubenschlag ist ein spezieller Bau, der den Vögeln als geschützter Wohn-, Schlaf- und Brutplatz dient. Die rund drei Meter hohe und ebenso breite wie tiefe Anlage bietet Platz für gut 150 Tiere und ist bereits der vierte betreute Standort dieser Art im Stadtgebiet. Damit soll es gelingen, den Tauben sichere Lebensbedingungen zu bieten und gleichzeitig Verschmutzungen sowie Konflikte im öffentlichen Raum einzudämmen.

Im neuen Taubenschlag werden die Tiere regelmäßig mit Futter und Wasser versorgt. Die Anlage ist so gestaltet, dass Reinigung und Betreuung einfach möglich sind. Geschützte Nistplätze schaffen Rückzugsorte für die Vögel und sorgen für bessere Bedingungen als im oft hektischen Stadtalltag.

Bezirksvorsteherin Stefanie Lamp und Tierschutzstadtrat Jürgen Czernohorszky im neuen mobilen Taubenschlag in Ottakring. © Stadt Wien/Martin Votava

Für ein nachhaltiges Stadttaubenmanagement tauscht das Wildtierservice Wien hier regelmäßig Eier gegen Attrappen aus. So soll die Population kontrolliert werden, ohne das Wohl der Tiere zu gefährden.

Stimmen zum neuen Taubenschlag

"Der neue mobile Taubenschlag verbessert die Betreuung der Tiere vor Ort und ermöglicht gleichzeitig eine kontrollierte Regulierung des Taubenbestands", erklärt Tierschutzstadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ).

Ottakrings Bezirksvorsteherin Stefanie Lamp (SPÖ) ergänzt: "Das Thema Tauben beschäftigt viele Bewohnerinnen und Bewohner in Ottakring schon seit längerer Zeit. Deshalb freut es mich besonders, dass wir nach intensiven Bemühungen nun endlich auch einen betreuten Taubenschlag in unserem Bezirk bekommen. Damit setzen wir einen wichtigen Schritt für mehr Tierwohl und gleichzeitig für ein sauberes und gutes Miteinander im öffentlichen Raum."

"Die bisherigen Erfahrungen bestätigen, dass dieses Konzept einen wirksamen und nachhaltigen Beitrag zu einer verantwortungsvollen Taubenstrategie in Wien leistet", sagt abschließend der stellvertretende Leiter des Forst- und Landwirtschaftsbetriebs (MA 49) Günther Annerl.