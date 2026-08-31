Brutale Massenschlägerei auf offener Straße in Wien

Bei einem Massenstreit in Wien-Favoriten eskalierte die Situation völlig. Ein Mann attackierte seinen Kontrahenten mit einem Werkzeug aus dem Auto so schwer, dass dieser notoperiert werden musste.

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Wien. In der Nacht auf Sonntag um 3.45 Uhr kam es in der Rotenhofgasse im zehnten Wiener Gemeindebezirk zu einer heftigen Auseinandersetzung. Aus bisher ungeklärter Ursache gerieten etwa 20 Personen auf der Straße in einen Streit. Die Situation eskalierte komplett, als ein 30-jähriger Beteiligter zu einem geparkten Pkw ging, einen Radkreuzschlüssel aus dem Kofferraum nahm und damit einem 24-jährigen Kontrahenten heftig gegen den Kopf schlug.

Bewusstlos auf den Gehsteig gestürzt

Der 24-Jährige verlor nach dem brutalen Schlag das Bewusstsein und stürzte auf den Gehsteig. Zeugen, die den Vorfall beobachteten, zögerten nicht und wählten umgehend den Polizeinotruf. Die Berufsrettung Wien übernahm die notfallmedizinische Erstversorgung des jungen Mannes vor Ort. Er wurde mit Verdacht auf einen Schädelbruch in den Schockraum eines Krankenhauses eingeliefert, wo er operiert werden musste.

Rasche Festnahme durch die Polizei

Dank der schnellen Hinweise von Zeugen konnten Beamte der Polizeiinspektion Van-der-Nüll-Gasse rasch handeln. Sie entdeckten den 30-jährigen Tatverdächtigen nur kurze Zeit später. Er befand sich in dem geparkten Auto in der Nähe des Tatortes und wurde dort festgenommen.

Motiv für Angriff noch unklar

Der festgenommene 30-Jährige verweigerte bei den Beamten jegliche Aussage zur Tat. Was genau der Auslöser für den Streit der großen Personengruppe war, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der Tatverdächtige in eine Justizanstalt gebracht.