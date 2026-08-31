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Nach 7 Wochen

U3 wieder auf ganzer Strecke unterwegs

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Leere U-Bahn-Station Hütteldorferstraße mit einfahrendem Zug der U3 Richtung Simmering.
© Gugerell
Aufatmen für alle Öffi-Nutzer im Westen Wiens! Die U3 fährt ab heute wieder uneingeschränkt zwischen Ottakring und Simmering.
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Seit 13. Juli war die Linie U3 wegen umfangreicher Bauarbeiten nur geteilt unterwegs. Neue Weichen zwischen Westbahnhof und Johnstraße machten die Sperre notwendig. Für zahlreiche Öffi-Nutzer bedeutete das längere Wege durch Umstiege und damit verbundene zusätzliche Wartezeiten.

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Pünktlich zum Ende der Sommerferien ist damit aber Schluss, die Arbeiten konnten zeitgerecht abgeschlossen werden. Seit heute (31. August) verbindet die U3 endlich wieder durchgehend den Westen mit dem Osten der Stadt. Zur Info: Pro Tag nutzen knapp 300.000 Fahrgäste die orangefarbene U-Bahn-Linie.

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