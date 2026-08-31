Wiener Rathausplatz bittet zum letzten Tanz

Sieben Abende noch, bis am Rathausplatz die Lichter ausgehen: Zum großen Finale des diesjährigen Film Festivals wartet auf die Besucher eine Woche voller Opern-Gänsehaut, Rock-Legenden und Pop-Geschichte.

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Mit freiem Eintritt, internationaler Kulinarik und einem Programm zwischen Klassik, Rock und Pop verabschiedet sich das Film Festival am Wiener Rathausplatz noch einmal so, wie es den ganzen Sommer über begeistert hat: als einer der stimmungsvollsten Treffpunkte der Stadt. Die letzte Festival-Woche startet heute mit Webers Opernklassiker "Der Freischütz". Am Dienstag stehen zunächst Michael Tilson Thomas und das New World Symphony Orchestra im Mittelpunkt, ehe die Berliner Philharmoniker bei "Viva Italia!" musikalisches Dolce Vita in die Wiener City bringen.

Am Mittwoch sorgt das spektakuläre Jubiläum von "Das Phantom der Oper" für große Emotionen. Einen Tag später übernehmen Rock- und Pop-Größen das Kommando: Zuerst liefern The Killers einen echten Konzert-Knaller, danach bringt die Glastonbury-Ausgabe 2022 mit Billie Eilish, Lorde, Charli XCX und Olivia Rodrigo Festival-Feeling vom Feinsten auf den Rathausplatz. Am Freitag rockt erst Bruce Springsteen mit seinen legendären Auftritten aus dem Madison Square Garden die Leinwand. Anschließend steht mit dem Glastonbury 2025 ein weiteres Musik-Spektakel mit Lewis Capaldi, The 1975, Raye, Rod Stewart und weiteren Superstars auf dem Programm.

Vor dem Grande Finale sorgt Rihanna am Samstag mit ihrer gefeierten "Loud Tour" und Hits wie "Umbrella" oder "We Found Love" für Party-Stimmung unter freiem Himmel. Den würdigen Schlusspunkt setzt am Sonntag ein Open-Air-Konzert der Wiener Staatsoper, das zugleich den Start der Opernsaison markiert. Die zeitversetzte Live-Übertragung aus dem Burggarten (vor tausenden Besuchern vor Ort) lädt dazu ein, Oper in einer offenen und einladenden Atmosphäre neu zu entdecken.