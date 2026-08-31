DIESE Bim- und U-Bahn-Linien fallen im Herbst aus

Nach den Sommerferien geht es bei den Wiener Linien direkt weiter mit großen Bauarbeiten. In mehreren Bezirken kommt es im Herbst zu erheblichen Ausfällen und Umleitungen bei Bim und U-Bahn.

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Wien. Die "Modernisierungsoffensive" der Wiener Linien geht ab Montag, 14. September, in die letzte Runde für dieses Jahr. Bis Jahresende werden stark beanspruchte Gleisabschnitte im Straßenbahnnetz erneuert und ein Bahnsteig der U6 saniert, was für Fahrgäste einige Ausfälle und Umleitungen bedeutet.

Ausfälle bei drei Straßenbahnlinien

Bereits ab dem 8. September ist die Durchfahrt für den Auto- und Busverkehr im Baustellenbereich in der Donaufelder Straße nur in Richtung Josef-Baumann-Gasse möglich. Richtig spürbar werden die Einschränkungen bei den Öffis dann ab Montag, 14. September: Die Linien 25, 26 und 27 können bis Ende des Jahres nicht zwischen Josef-Baumann-Gasse und Floridsdorf fahren und werden umgeleitet bzw. kurzgeführt:

Die Linie 25 fährt von Aspern, Oberdorfstraße bis Josef-Baumann-Gasse und übernimmt von dort die Strecke der Linie 27 bis Aspern Nord.

fährt von Aspern, Oberdorfstraße bis Josef-Baumann-Gasse und übernimmt von dort die Strecke der Linie 27 bis Aspern Nord. Die Linie 26 fährt von Hausfeldstraße über die Josef-Baumann-Gasse bis Kagran.

fährt von Hausfeldstraße über die Josef-Baumann-Gasse bis Kagran. Die Linie 27 fährt zwischen Strebersdorf und Floridsdorf.

Linie 49 komplett eingestellt

Neue Gleise für die Linie 49 in Rudolfsheim-Fünfhaus: Ab 14. September modernisieren die Wiener Linien die Gleisanlagen in der Huglgasse und Märzstraße. Von 21. September bis 31. Oktober können zwischen Hütteldorfer Straße und Schweglerstraße keine Straßenbahnen fahren. Die Linie 49 wird eingestellt und die Linien 9, 46 und 52 übernehmen einen Großteil der Strecke des 49ers, Fahrgäste können auch auf die U3 ausweichen:

Die verlängerte Linie 46 übernimmt ab Hütteldorfer Straße die Strecke der Linie 49 bis Hütteldorf, Bujattigasse.

Die verlängerte Linie 52 übernimmt ab dem Urban-Loritz-Platz die Strecke der Linie 49 bis Parlament, Volkstheater.

Die Linie 9 und die U3 sind gewohnt unterwegs und Ausweichlinien für den Abschnitt zwischen Hütteldorfer Straße und dem Gürtel.

Die Linie 12A wird über die Schweglerstraße umgeleitet.

Weitere Sperren bei der Bim

Auch die Linie D fährt vom 28. September bis Mitte November nur in zwei getrennten Abschnitten: zwischen Nußdorf und Augasse sowie zwischen Börse und Absberggasse. Fahrgäste können unter anderem auf die Linien U2, U4 oder 40A ausweichen. Die Linie 1 wird vom 27. Oktober bis Mitte Dezember von der Knöllgasse zum Reumannplatz umgeleitet und fällt zwischen Knöllgasse und Stefan-Fadinger-Platz in diesem Zeitraum komplett aus.

Ausfall bei der Linie U6

Die U6-Station Neue Donau wird ebenfalls umfassend saniert. Vom 14. September bis voraussichtlich Ende 2026 entfällt der Halt in Fahrtrichtung Floridsdorf. Fahrgäste müssen eine Station weiterfahren und mit einem Zug in die Gegenrichtung zurückkehren. In Richtung Siebenhirten bleibt der Halt aufrecht. Im Jahr 2027 werden die Arbeiten auf der gegenüberliegenden Seite fortgesetzt.

Auch wenn diese gebündelten Sanierungen vorübergehend zu Einschränkungen führen, machen sie laut den Wiener Linien die Streckenabschnitte für die kommenden Jahrzehnte fit.