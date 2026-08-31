10. September im U4
Charity für CliniClowns vereint Wiener Szene
Das Charity-Event steigt am Donnerstag, 10. September, im Wiener Kult-Club U4 unter dem Motto "Ganz Wien lacht". Die Einnahmen des Abends kommen als Reinerlös den CliniClowns Austria zugute, die sich um chronisch sowie schwer kranke Kinder, Erwachsene und ältere Menschen in Spitälern und Pflegeeinrichtungen kümmern. Dort bringen sie ein Lachen in schwere Momente.
Musik und Unterhaltung live
Neben dem guten Zweck steht auch das gemeinsame Feiern im Mittelpunkt. Auf der Bühne stehen live neben Kult-Star Marco Pogo unter anderem auch Roman Gregory und Ö3-Lady Sylvia Graf und Erwin Krause sowie mit Labour MC, kein geringerer als AMS-Boss Johannes Kopf an den Turntables, während weitere Acts für die Veranstaltung noch folgen sollen.
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Tickets inklusive Getränken und Snacks
Eintrittskarten für die Veranstaltung sind zum Preis von 99 Euro erhältlich. In den Ticketpreisen sind sowohl Snacks als auch ausgewählte Drinks bereits enthalten. Der Reinerlös des Abends wird vollständig an die CliniClowns übergeben.
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