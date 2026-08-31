Rainer Langhans lebt von 197 Euro Pension

Er war eine Ikone der 68er-Bewegung, doch finanziell lebt Rainer Langhans erstaunlich bescheiden. Der 86-Jährige verrät jetzt, wie viel Rente er bekommt und wofür er sein zusätzliches Geld ausgibt.

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197 Euro Rente bekommt Rainer Langhans nach eigenen Angaben jeden Monat. Das verriet der 86-Jährige im Gespräch mit "t-online".

Das Geld stammt aus seiner Zeit bei der Bundeswehr. Langhans hatte dort einst freiwillig eine Offiziersausbildung absolviert.

Nur von seiner kleinen Rente lebt der Filmemacher und Schauspieler allerdings nicht. "Ich verdiene mit Vorträgen und dem Verkauf meiner Bücher zusätzliches Geld", erklärt er.

Große Ansprüche stellt Langhans offenbar ohnehin nicht. "Ich lebe sehr bescheiden", sagt er. Entsprechend halten sich auch seine laufenden Ausgaben in Grenzen.

Trotz Mini-Rente geht es nach Sardinien

Auf einen festen Termin im Jahr will Langhans dennoch nicht verzichten: seinen traditionellen Sardinien-Urlaub.

Seit vielen Jahren reist er im September gemeinsam mit langjährigen Freundinnen auf die italienische Insel. Viel Geld kostet ihn die Reise offenbar nicht.

© Getty Images

"Meine Freundinnen und ich brauchen fast nur den Flug von München bezahlen. Vor Ort haben wir Freunde, die uns unterbringen", erzählt Langhans.

Seit Jahren lebt er mit Krebs

Neben seinen Finanzen spricht Langhans auch offen über seine Gesundheit. Seit 2020 lebt er mit Prostatakrebs. Nach seinen Angaben kann der Tumor nicht mehr operativ entfernt werden.

"Medizinisch gesehen bin ich unheilbar", sagt der 86-Jährige. Er wird palliativ behandelt und erhält eine Depot-Spritze, die ihm helfen soll, mit der Erkrankung zu leben.

Wie viel Zeit ihm noch bleibt, weiß Langhans selbst nicht. Trotzdem möchte er sich davon nicht bestimmen lassen.

Statt ständig darüber nachzudenken, wie viele Monate oder Jahre ihm noch bleiben, setzt er sich bewusst mit dem Sterben auseinander. Dadurch wolle er sein Leben intensiver wahrnehmen.

Ein Wunsch bleibt noch offen

Zu seinem 86. Geburtstag hat Langhans einen besonderen Wunsch: Er möchte sich mit seiner einstigen großen Liebe Uschi Obermaier versöhnen. Ob es zu einem Treffen der beiden kommt, ist bislang offen.