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Statt Soccer

Neue Beachvolley-Plätze an der Donaulände

© Stadt Linz
Bewusst wurde dabei keine neue Fläche im Hochwasser-schutzgebiet verbaut, sondern eine bestehende, nur gering genutzte Anlage für Beachsoccer umgestaltet.
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Linz. Die Freizeit- und Sportanlage zwischen Neuer Eisenbahnbrücke und Voestbrücke bekommt Zuwachs: Auf der Fläche der bisherigen Beachsoccer-Anlage in Urfahr sind drei zusätzliche Beachvolleyballfelder entstanden. Mit den finalen Arbeiten am Montag – Reinigung des Sandes, Netze und Feldmarkierungen – ist die Anlage ab sofort bespielbar. Wie alle städtischen Beachvolleyballplätze steht sie der Bevölkerung kostenfrei und ohne Anmeldung zur Verfügung.

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