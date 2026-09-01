Statt Soccer
Neue Beachvolley-Plätze an der Donaulände
Linz. Die Freizeit- und Sportanlage zwischen Neuer Eisenbahnbrücke und Voestbrücke bekommt Zuwachs: Auf der Fläche der bisherigen Beachsoccer-Anlage in Urfahr sind drei zusätzliche Beachvolleyballfelder entstanden. Mit den finalen Arbeiten am Montag – Reinigung des Sandes, Netze und Feldmarkierungen – ist die Anlage ab sofort bespielbar. Wie alle städtischen Beachvolleyballplätze steht sie der Bevölkerung kostenfrei und ohne Anmeldung zur Verfügung.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden