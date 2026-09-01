Nach Tod von Villacherin - Bekannte: "Hab sie gewarnt"

Der Tod von Angi (28) löst in der Kärntner Stadt Trauer aus.

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Der Tod einer erst 28-Jährigen unter der Villacher Stadtbrücke vor fast zwei Wochen, sorgt österreichweit für Entsetzen. Ihr 39-jähriger Lebensgefährte sitzt nun in U-Haft. Er soll die Frau am 21. August kurz vor 21 Uhr vor den Augen mehrerer Bekannter getreten haben. "Angi" starb an den Folgen der schweren Attacke.

Während der Tatverdächtige, mit dem das Opfer eine "schwierige" Beziehung geführt hatte, laut ersten Informationen von einem "Unfall" spricht, ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen eines möglichen Tötungsdeliktes. Es besteht die Unschuldsvermutung.

In Villach sitzt der Schock tief. Eine Bekannte des Opfers zur Online-Redaktion von "5 Minuten": "Ich habe sie schon einmal gewarnt." Sie hätte bezüglich der Beziehung und dem Umfeld der Frau ein mulmiges Gefühl gehabt. Angi, wie das Opfer genannt wird, wäre laut der Bekannten eine lebhafte Persönlichkeit gewesen, humorvoll und frech.

In der Kärntner Stadt ist der Treffpunkt unter der Drau-Brücke bekannt, aber auch verschrien. "Dort hängen gerne einige Leute ab. Es wird getrunken und oft werden auch Drogen konsumiert", so ein Einheimischer zu oe24.