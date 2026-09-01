oe24
TV
E-Paper
Immo
Österreich

Freund in U-Haft

Nach Tod von Villacherin - Bekannte: "Hab sie gewarnt"

© 5min.at
Der Tod von Angi (28) löst in der Kärntner Stadt Trauer aus.
OE24 auf Google bevorzugen

Der Tod einer erst 28-Jährigen unter der Villacher Stadtbrücke vor fast zwei Wochen, sorgt österreichweit für Entsetzen. Ihr 39-jähriger Lebensgefährte sitzt nun in U-Haft. Er soll die Frau am 21. August kurz vor 21 Uhr vor den Augen mehrerer Bekannter getreten haben. "Angi" starb an den Folgen der schweren Attacke.

Während der Tatverdächtige, mit dem das Opfer eine "schwierige" Beziehung geführt hatte, laut ersten Informationen von einem "Unfall" spricht, ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen eines möglichen Tötungsdeliktes. Es besteht die Unschuldsvermutung.

Auch interessant

Serien-Dieb in Lassee auf E-Scooter gefasst

15-Jährigen in Gefängnis vergewaltigt: Zwei Jahre Haft

Wohnungsbrand: 55-Jähriger stirbt bei Feuer

In Villach sitzt der Schock tief. Eine Bekannte des Opfers zur Online-Redaktion von "5 Minuten": "Ich habe sie schon einmal gewarnt." Sie hätte bezüglich der Beziehung und dem Umfeld der Frau ein mulmiges Gefühl gehabt. Angi, wie das Opfer genannt wird, wäre laut der Bekannten eine lebhafte Persönlichkeit gewesen, humorvoll und frech.

In der Kärntner Stadt ist der Treffpunkt unter der Drau-Brücke bekannt, aber auch verschrien. "Dort hängen gerne einige Leute ab. Es wird getrunken und oft werden auch Drogen konsumiert", so ein Einheimischer zu oe24.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

So wurde dieser Superstar mit 32 Jahren zur Milliardärin

"13 Hamas-Terroristen" in Flüchtlingscamp im Libanon getötet

Nach Tod von Villacherin-Bekannte: "Hab sie gewarnt"

Serien-Dieb in Lassee auf E-Scooter gefasst

Barcelona verliert schon wieder

Wohnungsbrand: 55-Jähriger stirbt bei Feuer

Das Wetter heute

Laimer und dreifacher Kane schießen Bayern zu 5:0-Derby-Sieg

15-Jährigen in Gefängnis vergewaltigt: Zwei Jahre Haft

Mitten in Wien: Stieftochter mit Skalpell attackiert