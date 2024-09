So wurde dieser Superstar mit 32 Jahren zur Milliardärin

Das ist ihr Geheimnis, so wurde dieser Superstar mit 32 Jahren zum Milliardär.

Wie Selena Gomez mit 32 zur Milliardärin wurde - und die klügste Entscheidung, die sie je getroffen hat.

Im Rampenlicht

Nach mehr als zwei Jahrzehnten im Rampenlicht hat Selena Gomez im Alter von 32 Jahren durch eine Reihe von cleveren Geschäftsentscheidungen und harter Arbeit den Milliardärs.Status erreicht.

Dazu gehörte auch der Start ihrer Karriere als Kinderstar in der Fernsehserie "Barney & Friends", bevor sie als Teenager-Idol in der Disney-Channel-Serie "Die Zauberer vom Waverly Place" bekannt wurde.

© getty ×

Mega-Vermögen

Ihre Karriere so jung zu beginnen, erwies sich als äußerst lukrative Entscheidung, da ihr Vermögen nun auf 1,3 Milliarden Dollar geschätzt wird, wie Bloomberg berichtet. Obwohl sie vor allem als Sängerin und Schauspielerin bekannt ist, berichtet die Publikation, dass der Großteil des Vermögens der „Lose You to Love Me“-Sängerin aus ihrer Make-up-Marke Rare Beauty stammt, die sie 2020 auf den Markt brachte.