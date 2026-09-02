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Deutlich gespürt

Erdbeben in NÖ und Tirol reißen Bewohner aus dem Schlaf

Blick auf einen Tiroler Marktplatz mit Häusern, Bäumen und Bergen im Hintergrund bei klarem Himmel.
© Getty Images
In Tirol und Niederösterreich hat es in der Nacht auf Mittwoch zwei leichte Erdbeben gegeben.
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Wie der Österreichische Erdbebendienst GeoSphere Austria meldete, hatte das Beben östlich von Innsbruck eine Stärke von 2,6. Es ereignete sich um 2.27 Uhr und wurde vor allem zwischen Innsbruck und Wattens deutlich verspürt. Die Bevölkerung berichtete vom Grollen des Untergrundes und klirrenden Gläsern. Schäden an Gebäuden gab es keine.

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Die Erdstöße sechs Kilometer westlich vom niederösterreichischen Ebreichsdorf ereigneten sich um 2.18 Uhr und hatten eine Stärke von 2,5. Das schwache Beben wurde im Epizentrum deutlich verspürt und es wurde ebenfalls vom Grollen des Untergrundes berichtet. Auch hier gab es laut GeoSphere Austria keine Schäden.

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