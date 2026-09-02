Nicht angeschnallt
Lenker (47) kracht gegen Steinmauer – sofort tot
Dienstag gegen 20 Uhr war der 47-jährige Niederösterreicher mit seinem Pkw auf der B115 von Altenmarkt kommend in Richtung Weyer unterwegs. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet das Fahrzeug rechts von der Fahrbahn und krachte gegen eine Steinmauer.
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Erste Rettungsversuche blieben leider erfolglos
Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Altenmarkt leiteten umgehend Reanimationsmaßnahmen ein. Allerdings konnte schlussendlich nur mehr der Tod des Mannes festgestellt werden. Der 47-Jährige war zum Zeitpunkt des Unfalls nicht angegurtet.
Umfangreicher Einsatz der örtlichen Feuerwehren
Wegen der Bergungsarbeiten musste die B115 für rund zweieinhalb Stunden komplett gesperrt werden. Die Freiwilligen Feuerwehren Altenmarkt und St. Gallen waren mit insgesamt 36 Kräften vor Ort im Einsatz.
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