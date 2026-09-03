Betrunkene schlägt und beißt Polizisten

Die Österreicherin drehte bei dem Einsatz plötzlich durch.

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Ein heftiger Polizeieinsatz in Wien endete am Mittwochabend mit einer Festnahme: Eine offenbar stark alkoholisierte 27-Jährige sorgte in der Glanzinggasse für Aufregung. Gegen 21.45 Uhr wurden die Beamten alarmiert, weil die Frau laut schrie und wild gestikulierte.

Zunächst konnten die Polizisten sie beruhigen. Wenig später eskalierte die Situation jedoch. Die Frau kam den Beamten wiederholt gefährlich nahe und schlug plötzlich einem Polizisten mit der Faust ins Gesicht.

Rund 1,9 Promille intus

Der Beamte wurde verletzt und musste im Spital behandelt werden. Seinen Dienst konnte er danach nicht fortsetzen. Auch andere Vorfälle wurden bekannt: Ein Passant berichtete, die Frau zuvor auf der Straße liegend angetroffen zu haben.

Als er ihr helfen wollte, sei sie aufgewacht und habe versucht, nach ihm zu schlagen. Zudem soll sie versucht haben, die Türen geparkter Autos aufzureißen. Während des Wartens auf den Arrestantenwagen biss sie außerdem nach dem Unterarm einer Polizistin. Ein Alkovortest ergab rund 1,9 Promille.

Reue nach der Festnahme

Die Österreicherin wurde unter Einsatz von Körperkraft festgenommen und inzwischen einvernommen. Dabei erklärte sie, wegen ihres Alkoholkonsums Erinnerungslücken zu haben. Gleichzeitig zeigte sie sich reumütig. Die 27-Jährige befindet sich derzeit weiterhin in Polizeigewahrsam. Wie es mit dem Verfahren weitergeht, ist noch offen.